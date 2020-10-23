Во время „пандемии” COVID-19 пострадали в основном пожилые люди, которые умирают от осложнений, вызванных ранее существовавшими заболеваниями. В отличие от COVID-19, во время войны гибли молодые люди, перед которыми только что открывались жизненные перспективы. 5000 молодых азербайджанцев и армян в среднем в возрасте от 18 до 20 лет уже погибли в боях в Нагорном Карабахе.

По мнению генерала Карла фон Клаузевица, отца военной науки, война – это развитие конфликта военными средствами, после провала дипломатии, сетей влияния и систем альянса. Единственная карта, на которую с 2018 года поставил премьер-министр Никол Пашинян, - это начало процесса членства в НАТО в иллюзии, что Армения будет защищена лучше, чем если бы она осталась под эгидой Москвы. Однако в случае азербайджанского вторжения все просьбы к НАТО и США о поддержке Еревана никогда не имели и не будут иметь никаких результатов. Какие услуги, по его мнению, оказала Армения, чтобы получить помощь, которую она ожидает от Вашингтона? И зачем НАТО нужна почти несуществующая армянская армия?

С другой стороны, у США есть большие обязательства перед Азербайджаном. Президент Ильхам Алиев пошел на огромный риск, нарушая все международные права и прилагая долгосрочные усилия, чтобы завоевать благосклонность Вашингтона. Тьерри Мейсан подробно рассказал о рейсах с оружием aзербайджанской государственной компании „Silk Way Airlines”, имеющих дипломатический статус и фальшивого конечного покупателя (сертификат конечного назначения, выданный азербайджанскими властями). Товары были заказаны ЦРУ и Пентагоном, и большая часть этого оружия была найдена у террористов „Исламского государства” и „Аль-Каиды” в Ираке и Сирии. Это оружие было даже использовано для убийства российских солдат в операции в Сирии [1]. Кто-нибудь еще верит, что Никол Пашинян не располагал этой информацией?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян – один из людей Джорджа Сороса. Поэтому он благосклонен к Западу, но не к президенту Трампу.

В предыдущей статье [2] мы рассказали о ходе военных действий на нагорно-карабахском фронте, отметив, что ударные беспилотники привели к значительным потерям среди бронетехники, артиллерии, радаров и зенитных ракет, что позволило азербайджанским бронетехникам проникнуть в армянские линии обороны. Я уже упоминал, что противоядие против электронно-оптической аппаратуры дронов существует, но Армения отказалась от него на том основании, что его изготовила Россия, страна, с которой правительство Никола Пашиняна, которое было создано Джорджем Соросом, хочет разорвать все связи.

В той же статье я заметил важный элемент, а именно, что наступательный темп азербайджанской армии медленный, так как Азербайджан не спешит. Причина в том, что международная обстановка была и остается благоприятной для азербайджанского наступления. Так будет и в ближайшем будущем, поскольку международное общественное мнение полностью обеспокоено своими собственными проблемами. Это позволяет на дальнейшее развитие азербайджанского наступления, вплоть до полной оккупации Нагорно-Карабахского региона и земель за его пределами.

Следует подчеркнуть, что военные базы в Нагорном Карабахе до сих пор принадлежали только Армении. Однако, даже сегодня правительство Еревана не признало Нагорный Карабах частью Армении. Так почему же Никол Пашинян просит о международной поддержке Нагорного Карабаха?

Американская база ракет-перехватчиков в Девеселу (Румыния).

Самое главное помнить, что захват азербайджанцами военных баз нагорно-карабахского анклава фактически означает предоставление их в распоряжение Турции, и это подразумевается НАТО и США. Режим этих военных баз США будет таким же, как и на базе Девеселу (Румыния), где румынская армия просто охраняет внешние ограждения. Ни один румын не имеет права входить в периметр этой базы. Принимая в качестве критерия общее возражение против Вашингтона, Армению нельзя сравнивать с Азербайджаном и Румынией. Я также думаю, что любое другое решение, исходящее из другого [т. е. неамериканского] направления, будет отвергнуто обеими сторонами, потому что так были установлены правила игры в Вашингтоне.

И теперь появляются некоторые законные вопросы:

1. Кто виноват в гибели всех этих молодых людей, которые умерли напрасно в Нагорном-Карабахе?

2. Зачем так многие люди должны были умереть, чтобы узаконить решение, установленное заранее на другом континенте?

Возможным ответом было бы: глупость, повиновение политическим лидерам обеих стран конфликта, а также их желание любой ценой остаться у власти. [3].