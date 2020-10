Hommage des Präsidenten der Republik, Emmanuel Macron, an Samuel Paty, der von einem Islamisten ermordet wurde (La Sorbonne, 21. Oktober 2020).

Die Rede der gesamten medienwirksamen (und politischen) Kaste, dass Samuel Paty nur seine Arbeit machte, nur seine republikanische Pflicht, und dass er seine Schüler Toleranz und Meinungsfreiheit sowie Säkularismus lehrte, empört mich.

Ich protestiere voll und ganz gegen diesen völlig falschen, völlig verzerrten, völlig von der Realität und dem gesunden Menschenverstand abgeschnittenen und vor allem gefährlichen Diskurs!

In allen Medien wird die inkriminierte Karikatur als eine Zeichnung beschrieben, die den "hockenden Propheten mit einem Stern auf seinem Hintern" darstellt. Auch wenn das nicht völlig falsch ist, so ist diese Beschreibung, gelinde gesagt, ein Euphemismus. Man kann sogar von abgrundtiefer Bösgläubigkeit sprechen. Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die meisten Medien sehr darauf geachtet haben, das fragliche Bild nicht zu zeigen. (Manchmal ist es zugänglich, wenn man auf einen Link im Artikel klickt). Warum also so einen Aufwand an Vorsicht, wenn es wirklich so harmlos und ungefährlich wäre?

Die Antwort ist offensichtlich, wer die Zeichnung unten sieht, denn man muss die Dinge sehen, um sie analysieren zu können:

Der Prophet ist nicht nur "hockend": Abgesehen von seinem Turban ist er nackt, auf allen Vieren, mit erhobenem oder gestrecktem Arsch, aus Dreiviertelrückensicht, so dass man seine haarigen Eier sieht, seinen Pimmel, auch mit einem Tropfen Pisse... und der Stern ist nicht "auf seinen Hintern gezeichnet", sondern genau an der Stelle seines Arschlochs (als wäre es sein Anus).

Ich spreche also als Atheist (bestenfalls agnostisch), also weder muslimisch, noch katholisch, noch gläubig, geschweige denn fundamentalistisch: Ich habe lange gesucht, lange Zeit nachgedacht, gebe aber zu, dass ich nicht verstehe, was in diesem Bild intelligent, bedeutungsvoll, relevant, spirituell oder einfach nur witzig ist.

Ganz im Gegenteil, ich sehe darin nur ein hässliches, aber vor allem außerordentlich beleidigendes Gekritzel für die muslimische Gemeinschaft, nicht nur in Frankreich, sondern überall auf der Welt. Es ist nicht eine einfache Gotteslästerung, es ist eine regelrechte Beleidigung für mehr als eine Milliarde Menschen, die, man sollte sich daran erinnern, die Erde mit uns, westlichen Menschen, teilen. Es ist legitim, wie Herr Delfeil de Ton (einer der Gründer des historischen Charlie Hebdo, der nichts damit zu tun hat, außer dem Titel, mit der gleichnamigen Zeitung, die 1992 von Philippe Val geschaffen wurde), der am Tag nach den Anschlägen vom Januar 2015 schrieb: "Man hätte es nicht tun sollen, aber Charb (Charlie) hat es wieder getan". Auf seiner Tribüne war schon alles gesagt.

Dieses erniedrigende Bild gehörte nicht einmal in ein satirisches Magazin, denn es ist keineswegs ein Sinnbild für ein so genanntes "Recht auf Gotteslästerung", geschweige denn für die "Freiheit der Meinungsäußerung" oder (Gipfel der Lächerlichkeit) der "Achtung des Laizismus". Ich werde mich nicht zum Exegeten seines Autors machen (ich wäre dazu nicht imstande); Ich nehme an, dass Frau Corinne Rey (die als Coco unterzeichnet) nur die Verrückten Allahs (wie die Dschihadisten von Daesh) angriff, die die muslimische Religion verderben und verunreinigen; Ich möchte glauben, indem ich ihr den Vorteil des Zweifels überlasse, dass sie die Muslime nicht als Ganzes beleidigen wollte, unabhängig davon, ob sie unsere Landsleute sind oder nicht. Es ist jedoch eine Tatsache, die man eigentlich nicht schwer verstehen kann: Die Muslime in Frankreich und noch viel mehr die, die jenseits unserer Grenzen leben, fühlen sich durch diese Zeichnung zutiefst gedemütigt, beschimpft und degradiert. Und nicht nur sie: Das gleiche gilt für viele Gläubige anderer Religionen und sogar Atheisten, die wie ich die religiösen Überzeugungen ihrer Brüder der Menschlichkeit respektieren.

Coco kann eine solche Zeichnung kritzeln: Das ist ihr absolutes Recht. Sie hat drei Jahre später bei den Anschlägen einen schweren Tribut bezahlt, und ich habe Mitleid für ihren Leidensweg. Charlies Entscheidung, es 2012 zu veröffentlichen, ist jedoch höchst fragwürdig, und ich werde erklären, warum. Natürlich müssen wir die Dinge in ihren Kontext stellen. Die ersten " Mahomet-Karikaturen" wurden im Februar 2006 in Frankreich veröffentlicht, von France-Soir, dann von Charlie Hebdo (damals noch im Besitz und geleitet von Philippe Val), der seine eigenen dazugibt, wie auch von anderen europäischen Zeitungen oder sogar von der arabischen Welt. (Es ist bemerkenswert, dass im Vereinigten Königreich keine Zeitung sie veröffentlicht hat, nicht einmal eine Boulevardzeitung, und dass in den USA - einem Land, das nicht im Verdacht steht, die Meinungsfreiheit zu behindern - allein Harper tat dies im Rahmen eines fast universitären Artikels.) Ursprünglich, also Ende September 2005, also weniger als drei Monate nach den mörderischen Anschlägen in London, stammten sie von einer konservativen dänischen Tageszeitung (Jyllands-Posten), deren damaliger Kulturverleger Flemming Rose dem Neokonservativen Daniel Pipes nahe stand [1]. Der dänische Ministerpräsident ist damals Anders Fogh Rasmussen, der 2009 Generalsekretär der NATO wird.

Die 12 Karikaturen waren fast harmlos im Vergleich zu dem, was danach kommt. Die "skandalöseste" präsentierte einen bärtigen Muslim mit einem Turban in Form einer Bombe, auf dem das muslimische Glaubensbekenntnis stand ("Gott ist Groß und Mahomet ist sein Prophet").

Trotz der Unbedenklichkeit dieser Zeichnungen distanzieren sich die anderen dänischen Tageszeitungen jedoch und kritisieren einen erfolgreichen Werbespot. Einer der Karikaturisten wird sogar zugeben, dass die „Jyllands-Posten von Anfang an nur provozieren wollten".

Im Übrigen verurteilen Präsident Jacques Chirac, der ehemalige Präsident Bill Clinton und der Generalsekretär der Vereinten Nationen neben anderen Führungspersonen den Missbrauch der Redefreiheit und fordern mehr "Verantwortung und Respekt gegenüber religiösen Gefühlen". Sie sind sich natürlich bewusst, dass der geopolitische Kontext explosiv ist. Erinnern wir die jüngeren Leser und diejenigen, die sich am wenigsten daran erinnern, dass 2006 die illegalen Kriege in Afghanistan und im Irak in vollem Gange sind und unerhörte Verwüstungen in der Zivilbevölkerung anrichten... Muslime. Sie irren sich nicht, denn es werden Boykotte dänischer Produkte gestartet, Morddrohungen ausgesprochen, in verschiedenen muslimischen Ländern kommt es zu zahlreichen Unruhen und gewalttätigen Demonstrationen, zumal die Muslimbruderschaft weiterhin Öl ins Feuer gießen, wie sie es von Anfang an tut.

Im November 2011, dem Jahr des sogenannten "Arabischen Frühlings", wurden Charlie‘s Räumlichkeiten nach dem Erscheinen der Sonderausgabe Scharia Hebdo niedergebrannt. Der Karikaturist Wolinski gibt zu: "Ich glaube, wir sind Unbewusste und Idioten, die ein unnötiges Risiko eingegangen sind. Das ist alles. Wir halten uns für unverwundbar. Jahrelang, jahrzehntelang, machen wir Provokationen, und dann wendet sich eines Tages die Provokation gegen uns. Wir hätten es nicht tun sollen.“ Das Überbieten der Provokation geht dennoch weiter. Delfeil de Ton schreibt auf seiner Tribüne: "Ein Jahr später, September 2012, nach einer Provokation, die unsere Botschaften in muslimischen Ländern in einen Belagerungszustand, unsere ganze Polizei in unsere Städte in Einsatz gebracht hatte, musste ich an Charb, ebenfalls im Obs [Le Nouvel Observateur], schreiben: „Sich extrem-links zu positionieren und von der NPA [kleine fr. Trotzkistenpartei] hören zu bekommen, dass man "an der reaktionären Dummheit des Kampfes der Zivilisationen teilnimmt", sich als Umweltschützer zu definieren und von Daniel Cohn-Bendit als "Cons" [fucked] bezeichnet zu werden, sollte zum Nachdenken anregen. Vor allem, wenn man gleichzeitig von der Familie Le Pen [Rassemblement National], Rioufol im Le Figaro und dem Premierminister von Sarkozy applaudiert wird“.

Dann kommt das Attentat vom 7. Januar 2015. Immer noch unter der Federführung eines sehr klarsehenden Delfeils: "Dieser Anschlag ist Teil eines Krieges, der Frankreich erklärt wurde, aber auch eines Krieges, den Frankreich führt, indem es sich einmischt, militärisch in Konflikte einzugreifen, in denen seine Beteiligung nicht notwendig war, in denen Morde täglich und mehrmals am Tag noch schlimmer sind als die von Charlie Hebdo, und zu denen unsere Bombenangriffe Tote den Toten hinzufügen, in der Hoffnung, Potentate zu retten, die sich bedroht fühlen, nicht empfehlenswerter als diejenigen, die sie bedrohen, deren Macht sicherlich auf Zahlung von viel Blut beruht und die ebenso wie ihre Gegner köpfen, foltern und Hände und Füße abschneiden im Namen Allahs, wie ihre Gegner, und warum, große Götter, wird unsere Republik, die so stolz ist, weltlich zu sein, zwischen diesen Sektierern wählen, die in gleicher Weise mit einer Hand den Friedhof und mit der anderen den Koran schwingen? Wenn Barack Obama unseren François Hollande nicht zurückgehalten hätte, wäre er nach Syrien gegangen, um Baschar al-Assad zu verjagen, wie Sarkozy, sein Vorgänger, in Libyen Muammar Gaddafi jagte, den er eliminiert hat, aber mit dem bekannten Ergebnis. Wie viele Syrer hätte Frankreich getötet und würde wahrscheinlich immer noch töten? Ist es nicht ein heiliges Prinzip, den Völkern selbst die Selbstbestimmung zu überlassen? Wenn sie sich im Bürgerkrieg befinden, mit welchem Recht können wir uns da einmischen? Wir verstehen nichts von ihren Streitigkeiten, wir lassen sie nur länger andauern, und sollen wir uns dann wundern, wenn sie sie auf unseren Boden bringen? »

Ein einfacher Artikel erlaubt es nicht, das weite, gut dokumentierte Thema der geopolitischen Instrumentalisierung des Islam zu behandeln: Ich habe wichtige Bücher veröffentlicht, die diese Frage behandeln, wie Vor unseren Augen von Meyssan, Der diskrete Charme des Dschihad von F.W. Engdahl oder Die illegalen Kriege der NATO von Ganser oder Der Krieg gegen die Wahrheit von Nafeez Ahmed.

Aber jetzt zurück zur Zeichnung „Mahomet: Ein Stern ist geboren“. Wenn es keine Zeichnung, sondern ein Foto gewesen wäre, wäre er als pornographisch bezeichnet worden. Den Gründer einer Religion, nicht nur nackt, sondern in seiner rohsten Nacktheit (mit hängenden haarigen Schwanz und Eier) und der dreckigste (hängenden Tropfen an seinem Schwanz), wenn man die Bedeutung der Scham in der muslimischen Welt kennt, geht weit über die Respektlosigkeit hinaus. Die körperliche Stellung eines betenden Muslims (d.h. in der demütigen Haltung der Unterwerfung vor seinem Schöpfer) auszunutzen, indem man ihn in Coitus-Stellung zeigt, das heißt, indem man ihn zu einem Subjekt der Laszivität (oder gar der Lust) macht, ist der Gipfel der Beleidigung. Aber ich würde sagen, der schlimmste Aspekt dieser Zeichnung ist, den Propheten (symbolisiert durch seinen Bart und seinen Turban) auf seinen Anus zu reduzieren ("ein Stern ist geboren"), dessen physiologische Funktion es ist, den Kot zu evakuieren.

Die zerstörerische Kraft der Karikatur liegt natürlich darin, die Dinge nicht zu sagen, sondern zu suggerieren, sie fühlen und fühlen zu lassen. Die Karikatur lässt uns emotional reagieren, nie denken. Doch ohne Filter bedeutet diese Zeichnung wörtlich: Muslime verehren einen falschen, lüsternen Propheten, der nur ein Arschloch ist. ihre Religion ist im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße; Dass sie sich doch ficken gehen lassen, diese verrückten Ärsche." Es ist zwar nicht in großen Buchstaben geschrieben, denn in diesem Fall würde es unter das Gesetz wegen Aufstachelung zum Hass fallen, aber ob Coco, Charlie oder Herr Paty es wollen oder nicht, so wird die Botschaft mehr oder weniger bewusst von einer ganzen Gemeinschaft von Gläubigen wahrgenommen, von denen mehr als 99,99% keine islamistischen oder dschihadistischen Fundamentalisten sind. Das Mindeste, was man sagen kann, ist, dass sie gewalttätig ist.

Aber es ist auch illegal. Die Beleidigung hat nichts mit der Meinungsfreiheit zu tun, die streng geregelt ist, gerade um Fehlentwicklungen zu verhindern. In Artikel 29 des Pressefreiheitsgesetzes von 1881 ist nämlich eindeutig festgelegt, dass Beleidigung und Verleumdung mit Gefängnis und Geldstrafen geahndet werden. "Jeder beleidigende Ausdruck, jeder Ausdruck der Verachtung oder der Beschimpfung, der keine Zuschreibung enthält, ist eine Beleidigung" und "Jede Behauptung oder Zuschreibung einer Tat, die die Ehre oder die Berücksichtigung der Person oder des Körpers, der die Schuld zugeschrieben wird, beeinträchtigt, ist eine Verleumdung". Es hat sich herausgestellt, dass der Prophet Mahomet keine Anzeige gegen die Verbreitung dieser Zeichnung, ebenso wenig wie die LICRA oder die repräsentativen Organisationen der Muslime erstattet haben, die allerdings durch die Presseberichte beeindruckt wurden, weil im ersten Prozess gegen die Karikaturen im Jahr 2007 fälschlicherweise gesagt wurde, dass in Frankreich die Gotteslästerung (Blasphemie) oder sogar die [graphische] Darstellung ihres Propheten verboten werden sollten. Karikaturisten unterliegen auch den Gesetzen über Presse- und Meinungsfreiheit; Sie können sich ihnen nicht entziehen, indem sie behaupten, dass die Kunst (auch wenn es im konkreten Fall dieser Zeichnung schwierig ist, über Kunst zu sprechen) über dem Gesetz stehe: das ist nicht der Fall. Darüber hinaus könnte allein die Rechtsprechung über die Gefahr von Störungen der öffentlichen Ordnung das Verbot einer solchen Zeichnung rechtfertigen.

Schließlich und vor allem aus strafrechtlicher Sicht: Das Zeigen pornografischer Bilder für Kinder unter 15 Jahren, zudem noch von einem Lehrer in der Schule gezeigt (erschwerender Umstand, da er faktisch eine Autoritäts-Person über die Kinder wird) könnte unter Artikel 227-24 des Strafgesetzbuches (Gefährdung von Minderjährigen) fallen, der mit 3 Jahren Gefängnis und 75 000 Euro Geldstrafe bestraft wird; "Die Tatsache (...) auf irgendeine Art und Weise eine Nachricht zu verbreiten, die gewalttätig oder pornografisch ist oder die die Menschenwürde ernsthaft verletzen kann, wenn diese Botschaft von minderjährigen Menschen gesehen oder wahrgenommen werden kann. »

Was ist Samuel Paty, einem 47-jährigen Lehrer, durch den Kopf gegangen, um genau dieses Bild zu wählen, um seinen Unterricht "Moral und Bürgerkunde" für seine 13- bis 14-jährigen Schüler zu illustrieren? Das macht mich sprachlos. Denn um über die Meinungsfreiheit zu sprechen, hatte er eine Fülle von Möglichkeiten, angefangen mit dem symbolträchtigsten von allen: dem laufenden Prozess gegen Julian Assange im Vereinigten Königreich, der vielbedeutender und wichtiger war. Aber nein, der Geschichtsprofessor wählte die abscheulichste, obszöne, brandgefährlichste Zeichnung der ganzen Reihe von Mahomet-Karikaturen. Ich frage mich, was das den Schülern wirklich bringen soll. Die Muslime werden nicht ohne Grund sich beleidigt fühlen, nicht nur in ihrem Glauben, sondern in ihrer eigenen Existenz; und die anderen werden denken, dass es nicht schlimm ist, die spirituellen Werte des anderen zu leugnen, da es legal ist und im Übrigen im Unterricht gelehrt wird (also vollständig vom Staat, der Republik, dem Wissen gebilligt). Ehrlich gesagt, wenn ich "Charlie"-Humor machen wollte, würde ich schreiben, dass Herr Paty schon vor dem Eingriff seines Mörders den Kopf verloren hatte.

Aber das Schlimmste an dieser Mordgeschichte, die in vielerlei Hinsicht auch eine wichtige Gesellschaftssache ist, ist, dass das nationale Bildungswesen solche Praktiken akzeptiert und unterstützt, die in keiner Weise zu dem Zusammenleben, der Moral oder dem Bürgersinn beitragen, sondern im Gegenteil gegen die Grundsätze der Charta des Laizismus in der Schule verstoßen.

Nämlich: §6. Sie schützt sie vor Proselytismus und Druck, der sie daran hindert, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. §7. Der Laizismus sichert den Schülern den Zugang zu einer gemeinsamen und geteilten Kultur. §8. Der Laizismus ermöglicht die Ausübung der Meinungsfreiheit der Schüler im Rahmen des reibungslosen Funktionierens der Schule sowie der Achtung der republikanischen Werte und des Pluralismus der Überzeugungen. §9. Säkularismus bedeutet die Ablehnung aller Gewalt und Diskriminierung, gewährleistet die Gleichheit von Mädchen und Jungen und beruht auf einer Kultur des Respekts und des Verständnisses des anderen. §10. Es ist Aufgabe des gesamten Personals, den Schülern den Sinn und Wert des Laizismus sowie der anderen Grundprinzipien der Republik zu vermitteln. §11. Das Personal hat die Pflicht zur strikten Neutralität: Sie dürfen ihre politischen oder religiösen Überzeugungen bei der Ausübung ihrer Aufgaben nicht zum Ausdruck bringen.

Ich glaube, ich habe hier oben demonstriert, dass die beanstandete Zeichnung nichts mit einer "Kultur des Respekts und des Verständnisses des anderen" zu tun hat, dass es Muslime, Gläubige anderer Religionen und Atheisten einem starken "Druck" unterwirft, der sie daran hindert, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen (was ist das Wort eines 14-jährigen Jugendlichen gegenüber einem 47-jährigen Lehrer wert, der die Schule vertritt). , dass er Gewalt nicht ablehnt, sondern sie fördert, und dass er "den Sinn und Wert des Laizismus" fälscht, und dass Herr Paty, indem er seine "politischen oder anti-religiösen Überzeugungen in Ausübung [seines] Amtes" bekundete, "seine Pflicht zur strikten Neutralität" verletzt hat.

In einer normalen Welt hätte Herr Paty zumindest von seiner Hierarchie nachdrücklich zur Ordnung gerufen, getadelt oder sogar bestraft werden müssen.

Es ist selbstverständlich, dass seine schwerwiegenden und zahlreichen Angriffe auf die Charta der Laizität nicht zu seiner Hinrichtung unter seinen abscheulichen Bedingungen durch einen geistig gestörten Jugendlichen hätten führen dürfen. Eine abscheuliche und makabre Tatsache, über die man sich nur wundern kann, wenn die politischen und justiziellen Behörden bisher erfolglos versuchen, sie als terroristischen Anschlag mit weitreichenden Verzweigungen darzustellen.

Aber ich bin erstaunt, dass aus verständlicher Emotion Stimmen laut wurden, um Herrn Paty ins Pantheon einzuführen, der Präsident der Republik persönlich eine nationale Ehrung abstatten wird, und die politische Klasse als Ganzes, wie auch die Presse, sich einig ist, den "für die Freiheit gestorbenen Helden" zu feiern.

Unser Land ist eindeutig verrückt geworden; Es hat buchstäblich den Verstand verloren. Im Laufe der letzten drei Jahrzehnte wurde das Gesetz von 1905, das den Laizismus (die Trennung von Kirche und Staat) kodifiziert, bis hin zur völligen Verdrehung verdreht. Es sei daran erinnert, dass es in Artikel 1 lautet: "Die Republik garantiert Gewissensfreiheit. Sie garantiert die freie Religionsausübung." Sie fördert nicht den Hass auf Religionen oder Gläubige, weder Beleidigung noch Stigmatisierung oder Ausweisung eines Teils unserer Mitbürger aufgrund ihrer religiösen Überzeugungen.

Denjenigen, die von meiner Analyse der Zeichnung "Mahomet: Ein Stern ist geboren" nicht überzeugt waren, schlage ich eine Denkübung vor. Mögen sie sich vorstellen, welche Auswirkungen es in unserem schönen säkularen Land und in der Welt haben könnte, das christliche Äquivalent einer solchen Karikatur, die die Jungfrau Maria nackt im Doggystyle vorstellt, gesehen von dreiviertel hinten, mit angebotener Kruppe, mit offenem, haarigem, (vom Heiligen Geist) samentröpfelndem Sex, mit der Legende: "Exklusiv: Die LDC ist 2000 Jahre alt!" [2]

Wir haben zwei Wege: die Provokation weiter zu überbieten oder zur Vernunft zu kommen und zum Geist des Gesetzes von 1905 zurückzukehren. Die erste, die sich leider jeden Tag mehr zu profilieren scheint, ist sicher, dass sie uns am Ende zur selbsterfüllenden Prophezeiung der Zivilisationskriege führen wird, wobei die gleichen Ursachen die gleichen Auswirkungen haben. Ist das wünschenswert? Offensichtlich nicht. Der islamistische Fundamentalismus kann nicht durch den heiligen Krieg der Laizität bekämpft werden. Zu verweigern im Jahr 2015 „Charlie zu sein", bedeutet nicht, Verbrechen zu rechtfertigen oder zu billigen. Zu verweigern heute "Lehrer zu sein", bedeutet nicht, sich über das Schicksal von Herrn Paty zu freuen; in jedem Fall bedeutet es einfach, die falsche Wahl abzulehnen, die uns angeboten wird: weder Charlie noch Kouachi (oder weder Prof noch Mörder), denn wir müssen uns nicht entscheiden, welchen Weg wir zum Krieg der Zivilisationen nehmen: Wir müssen ihn unbedingt ablehnen. Glücklicherweise ist dies der Wunsch der überwältigenden Mehrheit unserer Mitbürger.

Manche werden mir entgegnen, dass es aufgeben bedeutet, angesichts der Fundamentalisten und Dschihadisten. Man sollte sich bereits darüber im Klaren sein, dass der politische Islamismus seit langem von verschiedenen westlichen Mächten zu geopolitischen Zwecken gefördert wurde, wie es während des Großen arabischen Aufstands unter britischer Führung gegen das Osmanische Reich während des Ersten Weltkriegs der Fall war. Oder um ein aktuelles Beispiel zu nehmen: Man vergisst leicht, dass es eine Zeit gab, in der einige afghanische Frauen in den 1970er Jahren in einem Rock an die Universität von Kabul gingen (wenn auch eine winzige Minderheit der Elite); Das war, bevor das Land von den Vereinigten Staaten destabilisiert wurde, die der UdSSR ihr eigenes Vietnam schenken wollten. Wer kann schon sagen, wie dieses Land 50 Jahre später wäre, wenn es nicht 40 Jahre ununterbrochene Kriege erlebt hätte? Damals wurden die Dschihadisten im Westen und im Weißen Haus als Freiheitskämpfer vorgestellt, eine verhängnisvolle Strategie, die in der Folge immer wieder aufgegriffen wurde, bis heute (von Bosnien und Kosovo über Tschetschenien, Libyen oder die Al-Nusra-Front oder Daesh in Syrien).

Fundamentalismus und Fanatismus sind nicht das ausschließliche Privileg einer bestimmten Religion. Man kann auch ein fundamentalistischer Integrist des Laizismus sein, und ihn auf die gleiche Weise verdrehen, wie die gottesverrückten Narren, wie auch immer ihre Religion sei, eine Religion verdrehen können. Zu glauben, dass man den religiösen Fundamentalismus bekämpfen kann, indem man eine antagonistische und gewalttätige Haltung einnimmt (auch wenn die Gewalt in diesem Fall nur symbolisch ist, sie bleibt real), ist nicht nur eine unbegründete Illusion, sondern sie ist eine intellektuell und menschlich unzulässige Haltung, die sich als gefährlich und tödlich erweist und wie die Attentate auf Charlie Hebdo oder die Enthauptung von Herrn Paty beweisen, die tödlich und ergebnislos ist.