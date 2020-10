De acordo com o Kommersant, de 16 de Outubro de 2020, 600 soldados turcos permaneceram no Azerbaijão após os exercícios militares conjuntos neste Verão [1].

Esse pessoal inclui:

um grupo tático de batalhão de 200 pessoas,

50 instrutores em Nakichevan,

90 conselheiros militares em Baku,

120 comissários de bordo no campo de aviação de Gabala;

20 operadores de drones na Base Aérea Dollyar,

50 instrutores no Aeroporto de Evlakh,

50 instrutores do 4º Corpo de Exército e 20 outros na Base Naval e Escola Militar de Heydar Aliyev em Baku.

O Azerbaijão abriga igualmente

18 veículos de combate de infantaria turca,

1 sistema de lançamento de foguetes múltiplos,

10 veículos,

34 aviões (incluindo 6 jatos de combate, 8 helicópteros e 20 drones)

O diário estima igualmente que no decurso da primeira semana de Outubro cerca de 1. 300 jiadistas turcomanos sírios e 150 jiadistas líbios foram enviados ao Azerbaijão para lutar contra os ortodoxos Armênios.