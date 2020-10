Η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν ζήτησε από την πρεσβεία της στην Ουάσινγκτον να παρουσιάσει στον Τύπο και τους αξιωματούχους την εκδοχή της για τον πόλεμο του Καραμπάχ, αυτό είναι φυσιολογικό, είναι δουλειά της.

Ωστόσο, η πρεσβεία ζήτησε επίσης εταιρείες δημοσίων σχέσεων που παρουσιάζουν άρθρα που έχουν ήδη γραφτεί κρύβοντας ότι οι συντάκτες τους πληρώνονται από το Αζερμπαϊτζάν.

Σύμφωνα με το περιοδικό American Conservative [1], αυτή η πρακτική είναι παλιά [2]. Η πρεσβεία δαπάνησε έτσι 1,3 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι. Τα πληρωμένα άρθρα διαφήμιζαν χωρίς γέλιο το Αζερμπαϊτζάν ως μια «δημοκρατία» και από τώρα και στο εξής, ως «ειρηνικό» κράτος.

Οι εμπλεκόμενες εταιρείες δημοσίων σχέσεων είναι: οι Livingston Group, Stellar Jay Communications, BGR, Podesta Group και DLA Piper.

Οι εφημερίδες και τα περιοδικά που εμπλέκονται είναι: The Hill , The Washington Times , The Daily Caller , The National Review , The Washington Post και The New York Times .

Αυτές οι αποκαλύψεις ρίχνουν ωμό φως στην υποτιθέμενη ουδετερότητα του αμερικανικού Τύπου.