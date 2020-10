Lord Mark Sedwill, ex consejero británico de seguridad nacional, reveló que Londres organizó toda una serie ataques mediáticos contra dirigentes rusos durante los últimos años. ‎El llamado “caso Skripal”, generado alrededor del supuesto envenenamiento de ese desertor ruso ‎en Reino Unido, fue parte de esos ataques mediáticos contra Moscú. ‎

Estas declaraciones de Lord Sedwill, quien acaba de dejar el cargo el mes pasado, tienen lugar ‎sólo meses después de que la Comisión del Parlamento británico a cargo de las cuestiones de ‎inteligencia y seguridad (Intelligence and Security Committee of Parliament) denunciara la ‎incapacidad de los servicios especiales del Reino Unido para determinar si Rusia influyó o no en el ‎resultado del referéndum sobre el Brexit. ‎