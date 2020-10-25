25 октября страны-члены Сообщества развития Юга Африки (САДК) отмечают день борьбы за снятие односторонних санкций против Зимбабве.

Напомним, что в 2002-2003 годах США и Евросоюз в обход Совета Безопасности ООН ввели ряд принудительных мер, в том числе блокирующих доступ Зимбабве к кредитам международных финансовых институтов. Данные рестрикции не только подрывают авторитет и прерогативы главного органа этой Всемирной организации, но и наносят прямой ущерб населению африканского государства.

В условиях пандемии особенно рельефно проявляется аморальный характер односторонних санкций западных держав, старающихся навязать свою повестку зимбабвийскому правительству, последовательно действующему в рамках конституционного поля.

Выражаем солидарность с позицией стран САДК, требующих незамедлительной отмены нелегитимных ограничительных мер против Зимбабве – полноправного члена международного сообщества. Намерены и в дальнейшем содействовать социально-экономическому развитию этого государства, а также способствовать преодолению губительных последствий указанных санкций через наращивание взаимовыгодного инвестиционного и научно-технического сотрудничества во исполнение имеющихся двусторонних российско-зимбабвийских договоренностей на высшем уровне.