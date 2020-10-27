Avustralya Vatandaşlar Partisi (Lyndon LaRouche tarafından kurulan hareketin yerel kolu) tarafından yapılan The China Narrative başlıklı bir araştırma, Savunma Bakanlığı ve gizli servislerin (Australian Security Intelligence Organisation) kamuoyuna bir Çin saldırısına inandırmayı amaçlayan bir medya kampanyası düzenlediğini ortaya koymaktadır.

Avustralya; Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’ın gizli servis ittifakı olan « Beş Göz » üyesidir.

Çeviri
Osman Soysal

Ekteki dokümanlar


The China Narrative

By Melissa Harrison, Australian Alert Service, 23 September 2020


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