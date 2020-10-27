Avustralya Vatandaşlar Partisi (Lyndon LaRouche tarafından kurulan hareketin yerel kolu) tarafından yapılan The China Narrative başlıklı bir araştırma, Savunma Bakanlığı ve gizli servislerin (Australian Security Intelligence Organisation) kamuoyuna bir Çin saldırısına inandırmayı amaçlayan bir medya kampanyası düzenlediğini ortaya koymaktadır.

Avustralya; Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık’ın gizli servis ittifakı olan « Beş Göz » üyesidir.