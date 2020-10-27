Dağlık Karabağ için 26 Ekim 2020’de bu kez Washington’da müzakere edilen üçüncü ateşkes sadece bir saat sürdü. Sabah 8’de yürürlüğe giren ateşkes sabah 9’da artık uygulanmıyordu.

Moskova (10 Ekim) ve Paris’te (18 Ekim) müzakere edilen daha önceki ateşkesler gibi bunun da Azerbaycan tarafından ihlal edildiği anlaşılıyor.

Karabağ savaşı bundan tam olarak bir ay önce 27 Eylül’de başladı. AGİT’in « Minsk Grubu »na Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Rusya eş başkanlık ediyor. Bu güçlerin her biri diplomatik kanalın etkisizliğini görebildi.