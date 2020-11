De acordo com o antigo Conselheiro de Segurança Nacional britânico, Lord Mark Sedwill, que acabou de deixar seu cargo, no mês passado, o Reino Unido tem organizado ataques de mídia (média-pt) contra os líderes russos no decorrer dos últimos anos.

Seria, em particular, o caso do escândalo Skripal.

Estas declarações aparecem alguns meses depois de a Comissão Parlamentar de Inteligência e Segurança (Intelligence and Security Committee of Parliament) ter denunciado a incapacidade dos serviços em estabelecer se a Rússia havia interferido ou não durante o referendo sobre o Brexit.