Um estudo realizado pelo Partido dos Cidadãos Australianos (uma secção local do movimento fundado por Lyndon LaRouche), The China Narrative, mostra que o Departamento de Defesa e os Serviços Secretos (Australian Security Intelligence Organization) organizaram uma campanha mediática (de mídia-br) visando fazer crer num ataque chinês.

A Austrália é membro do «Cinco Olhos»(“Five Eyes”- ndT), a aliança de Serviços Secretos do Canadá, dos Estados Unidos, da Nova Zelândia e do Reino Unido