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« [Будет ли Нагорный Карабах могилой для Эрдогана?>article211024.html] », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 6 октября 2020.

« Карабах: НАТО поддерживает Турцию и пытается устранить президента Эрдогана », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 13 октября 2020.

На съезде возглавляемой им Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдоган подаёт знак о своей принадлежности тайной организации Братьев-мусульман. Он намерен восстановить халифат руководствуясь личными соображениями.

Почти целый месяц армии Азербайджана и Турции продолжают захватническую войну против Нагорного Карабаха, а Баку и Анкара оказывают им дипломатическую поддержку.

Как мы ранее предполагали, Союзники готовят операцию против предводителя Братьев-мусульман Реджепа Тайипа Эрдогана, являющегося одновременно президентом Турции. Последняя должна начаться сразу после того, как Турция приступит к новому геноциду армян.

Однако в связи с тем, что в войну вступили те, кого не ждали, а результаты президентских выборов в США трудно предсказуемы, планы Вашингтона вероятно нарушены.

У Турции растёт число неразрешимых конфликтов

Турция отрицает геноцид немусульманского населения (1894-95 и 1915-23 г.г.) и старается уничтожить его следы. Однако в 2018 г. были найдены документы, подтверждающие подлинность указов Османской империи и Младотурок [1].

В 1974 г. Турция оккупирует северо-восточную часть Кипра. Она остаётся там до сих пор, хотя в 2004 г. остров вступил в Европейский союз. То есть турецкая армия в течение 16 лет занимает часть территории Европейского союза.

В 2012 г. Турция по указке НАТО проводит в Сирии операцию по выводу из страны населения. Она предлагает жителям, проживающим на севере страны, временно, до прекращения военных действий, переселиться на её территорию. Она строит несколько городов для их размещения, но доступа к жилью до сих пор не предоставлено.

В 2012 г. Турция оккупирует северную часть Сирии и грабит Алеппо, вывозя из заводов всё оборудование и станки. Провинция Идлиб до сих пор не освобождена.

В 2013 г. «банкир Аль-Каиды» саудовец Ясин Аль-Кади становится жертвой дорожной аварии в Стамбуле вместе с главой службы охраны президента Эрдогана. Сын Эрдогана поспешил встретиться с ним пока он лежал в госпитале.

В 2014 г. турецкая армия возглавляет сирийских джихадистов и вместе с ними совершает нападения на города, в числе которых армянский город Кассаб, вынуждая население покинуть родные места.

В 2015 г. турецкие спецслужбы оказывают поддержку ИГИЛ, а в это время компания Powertans, которой управляет зять президента Эрдогана, организует транспортировку украденной джихадистами нефти в порт Сейхан. А дальше компания BMZ Group Denizcilik ve İnşaat A.Ş., выкупленная сыном президента Эрдогана, поставляет эту нефть в Израиль и страны Запада. А дочь президента Эрдогана в это время руководит секретным госпиталем в Шанлыурфе, где лечили джихадистов, после чего они вновь направлялись на войну.

В 2015 г. турецкая мафия, которой руководит премьер-министр Бинали Йыльдырым, на территориях, контролируемых ИГИЛ, организует производство контрафактной продукции и её сбыт в Европу.

В 2015 г. Турция грозит Европейскому союзу направить миллион беженцев из Афганистана, Ирака и Сирии и этим добивается значительных субвенций, позволивших ей вести свои войны.

В 2015-16 г.г. Турция отказывается положить конец соглашениям с Францией и Бельгией по созданию Курдистана на территории Сирии. Она организует в этих странах серию терактов (138 жертв во Франции и 35 в Бельгии).

В 2016 г. турецкая армия отказывается покинуть территорию Ирака, несмотря на требование его правительства. После уходя американских военных, она временно разместила там свои военные базы и использовала их для поддержки ИГИЛ в Ираке. Свои войска Турция из Ирака до сих пор не вывела.

В 2017 г. президент Эрдоган проводит кампанию среди турецких диаспор в Европе. Ему запрещают провести митинги в Нидерландах и в Германии. По этому случаю он назвал канцлера Ангелу Меркель «нацисткой».

В 2019 г. Турция подписывает соглашения с ливийским правительством в Триполи и с Тунисом. После этого она начинает переправлять джихадистов из оккупированной ею сирийской территории. Теперь они сражаются против сил Эмиратов, поддерживающих правительство Бенгази.

В 2020 г. Турция объявляет своими месторождения газа в Средиземном море. Морские границы между Турцией и Грецией не были чётко определены. Разумеется, Турция имеет право на несколько зон, но не на все. Из-за этого между Турцией и Францией возник конфликт.

Данный перечень не является исчерпывающим.

Конфликт между Турцией и США

Соединённые Штаты начали конфликтовать с Эрдоганом после того, как он стал закупать в России оружие и строить с ней газопровод. Сначала они попытались отстранить его от власти, поддержав Демократияческую партию народов. После того, как ПСР фальсифицировала парламентские выборы в июне и ноябре 2015 г., ЦРУ несколько раз пыталось физически устранить «Большого человека» (прозвище Эрдогана). Четвёртая попытка, когда военные 15 июля 2016 г. намеревались совершить госпереворот, тоже была провалена.

С тех пор президент Эрдоган, хотя и подчёркивает приверженность Турции НАТО, только и делает, что устраивает одну провокацию за другой. Так во время официальной поездки в США он приказывает своей службе безопасности разогнать манифестацию сторонников Фетуллы Гюлена перед турецким посольством в Вашингтоне. Или, например, сажает в тюрьму выходца США.

План США состоит в том, чтобы подтолкнуть его на совершение незаконных действий и заручиться против него международной поддержкой подобно тому, как это было сделано в отношении Саддама Хуссейна (операция «Буря в пустыне»). Такой сценарий будет иметь место только в случае, если турки примутся массово убивать армян, а Белый дом будет смотреть на это сквозь пальцы.

Президент Эрдоган попадает в западню

Уже несколько месяцев, как клан Эрдогана перестал твердить о том, что НАТО нуждается в Турции больше, чем Турция в НАТО. То есть Атлантический альянс никогда не исключит Турцию из своего клуба и, следовательно, не станет на неё напасть.

А тем временем «Большой человек» продолжает наступать по всем фронтам. Он направляет в Триполи своих военных советников для формирования береговой охраны, подчинённой ливийскому правительству в Триполи, вместо итальянских советников. Так же он угрожает Европейскому союзу прекратить сдерживать потоки иммигрантов на этот раз из Северной Африки. Или организует атаки джихадистов на российские базы в Сирии.

Единственной, кто стал на это реагировать, стала Москва. Кремль приказал возобновить бомбардировки Идлиба, сконцентрировавшись на протурецкой группировке, ранее связанной с Аль Каидой, хотя по её собственным утверждениям, она с этой сетью покончила. Данные бомбардировки идут вразрез с соглашением по снятию российско-турецких разногласий и подтверждают, что джихадистские формирования подчинены лично Реджепу Тайипу Эрдогану.

Но, что важнее, президент Эрдоган принялся открыто выступать против президента Франции Эммануэля Макрона. Он постоянно его оскорбляет, причём похлеще, чем Ангелу Меркель три года назад. Ссора с Макроном гораздо более серьёзная, чем это может показаться на первый взгляд, так как она затрагивает суть проблемы.

Конфликт цивилизаций – это не вражда ислама с христианством, это – несовместимость государственной религии со свободой совести

После шараханий из одной стороны в другую Эрдоган пытается ответить на экзистенциональный для Турции вопрос, определяя её как родину Братьев-мусульман. В противоположность распространённому мнению, он покончил с неоосманскими фантазиями своего бывшего Премьер-министра Ахмета Давутоглу (теперь он перешёл в оппозицию), отказался от территориальных притязаний, распространявшихся на все тюркоязычные страны и Запад (Европейский союз и НАТО). Теперь он рассчитывает распространить свою власть на мусульманский мир и стать халифом, руководствуясь принципами государственной религии.

Следует заметить, что Магомет не был, как Иисус Христос простым плотником. Это был политический деятель, военачальник, одержавший множество побед, и духовный лидер. После его смерти его ученики принялись враждовать друг с другом. «Халиф», что значит преемник, наследовал светскую власть, но не духовную. Впрочем, многие халифы демонстративно не верили в Бога. В конце первой мировой войны халиф становится правителем Османской империи, а его резиденция находилась в Константинополе (Стамбул). Идеалом Братьев-мусульман является восстановление халифата (светская власть Пророка) на базе существовавшей в то время правовой системы – шариата. Братья-мусульмане, как и европейцы в XVI веке, считают, что народ обязан исповедовать ту же религию, что и правитель. Однако это полностью противоречит принципу свободы совести, установленному Францией после отречения короля Генриха IV (1593 [2]), и светскому образу жизни (1905 г. [3]). При этом Эрдоган и Братство пытаются совершить возврат к прежним порядкам, уничтожая наследие Мустафы Кемаля Ататюрка – первого президента Турции.

Неудивительно, что своим главным противником президент Эрдоган избрал своего французского коллегу Эммануэля Макрона. Но исход сражения будет определён Соединёнными Штатами. А они либо будут защищать потомка «Отцов-пилигримов» (Джо Байден и Джастин Трюдо), либо потомка иммигрантов из старого континента (Дональд Трамп). В первом случае они постараются сохранить Турцию в составе НАТО, а во втором будут защищать принцип сосуществования религий вплоть до срыва плана по созданию халифата.