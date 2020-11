Intervindo perante os parlamentares do AKP, em Ancara, em 28 de Outubro de 2020, o Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan denunciou uma nova campanha internacional contra o Islão.

Em 2005, ele opusera-se ao projecto norte-americano de «Guerra de Civilizações» e criara com o Primeiro-Ministro espanhol, José Luis Zapatero, a «Aliança de Civilizações» na ONU. Quinze anos mais tarde, ele tornou-se o Protector da Confraria dos Irmãos Muçulmanos com o apoio financeiro do Catar.

«A França e a Europa, em geral, não merecem as políticas viciosas, provocadoras e odiosas de Macron e daqueles que têm a mesma mentalidade», declarou ele nomeadamente.