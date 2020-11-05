Türkiye’nin eski başbakanı ve AKP’nin eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni siyasi partisinin (« Gelecek Partisi ») kadrolarını bir araya getirerek yeni seçim çağrısında bulundu.

1 Kasım 2020 günü yaptığı konuşmasında Türkiye’nin « seçeneksizlikle » nitelendirilen bir « aşiret devleti »ne dönüştürülmesine kınadı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye aşıladığı « despotluk kültürünü » mahkum etti.

Özellikle de Erdoğan’ın Covid-19’dan daha da kötü olan, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike olduğunu söyledi.

Profesör Davutoğlu, uluslararası ilişkiler konusunda uzmandır. Stratejik derinlik: Türkiye’nin uluslararası konumu adlı kitabında, bir istikrar aşamasını (« komşularla sıfır sorun ») izleyen Müslüman dünyanın geneline yönelik bir neo-Osmanlı politikasını tanımlamaktadır. 2001’den 2016’ya kadar yürüttüğü bir programdır bu. Muhalefete geçtikten sonra önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik kültünü ve bugün de 2023 yılında İslam’ın yeni halifesi olarak tanınma iddiasını kınadı.