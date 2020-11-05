Türkiye’nin eski başbakanı ve AKP’nin eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu, yeni siyasi partisinin (« Gelecek Partisi ») kadrolarını bir araya getirerek yeni seçim çağrısında bulundu.
1 Kasım 2020 günü yaptığı konuşmasında Türkiye’nin « seçeneksizlikle » nitelendirilen bir « aşiret devleti »ne dönüştürülmesine kınadı. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye aşıladığı « despotluk kültürünü » mahkum etti.
Özellikle de Erdoğan’ın Covid-19’dan daha da kötü olan, Avrupa’nın karşı karşıya olduğu en büyük tehlike olduğunu söyledi.
Profesör Davutoğlu, uluslararası ilişkiler konusunda uzmandır. Stratejik derinlik: Türkiye’nin uluslararası konumu adlı kitabında, bir istikrar aşamasını (« komşularla sıfır sorun ») izleyen Müslüman dünyanın geneline yönelik bir neo-Osmanlı politikasını tanımlamaktadır. 2001’den 2016’ya kadar yürüttüğü bir programdır bu. Muhalefete geçtikten sonra önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişilik kültünü ve bugün de 2023 yılında İslam’ın yeni halifesi olarak tanınma iddiasını kınadı.
Murat Özdemir