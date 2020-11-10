46-ой президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден

Президентские выборы в США в 2020 г. подтверждают общую тенденцию, сложившуюся после развала Советского Союза: страна находится в состоянии цивилизационного кризиса и неизбежно скатывается к гражданской войне, которая должна закончиться её распадом. А это должно привести к закату всего западного мира.

Чтобы осмыслить происходящее, следует, не принимая во внимание страх европейской элиты за потерю былой мощи, благодаря которой они на протяжении трёх четвертей века главенствовали над всем миром, беспристрастно проанализировать мировую историю за последние тридцать лет. А для этого вспомним историю США и их Конституцию.

О возможности распада НАТО и Соединённых Штатов Америки

Развал Советского Союза привёл в замешательство даже тех, кто этому развалу способствовал. Конечно, ЦРУ вело против СССР подрывную деятельность, подрывая и его экономику, и искажая достигнутые им успехи, но никто и подумать не мог, что сам народ поднимется против существовавшего в стране режима.

Всё началось с аварии на Чернобыльской АЭС, вызвавшей переполох в верхних эшелонах власти. Почти четверть миллиона человек были вынуждены покинуть свои земли. Некомпетентность властей обозначила конец её легитимности. Через пять лет страны Варшавского договора обретают независимость, а СССР прекращает своё существование. Этот процесс с самого начала поддерживается комсомольскими работниками, но затем к ним примыкает мэр Москвы Борис Ельцин с командой молодых реформаторов, прошедших обучение в Вашингтоне. Последовавшее разграбление государственной собственности и обрушение экономики отбросывает новую Россию на целый век назад.

Точно так же должны будут прекратить своё существование и Соединённые Штаты. Но прежде чем окончательно рухнуть, они постепенно утратят свою центростремительную силу, после чего союзники неизбежно отвернутся от них. И те, кто первыми покинут тонущий корабль, будут иметь больше шансов на выживание. А НАТО будет распущена до того, как наступит смерть США, аналогично тому, как роспуск Варшавского договора предшествовал развалу СССР.

Центробежные силы Соединённых Штатов

Соединённые Штаты сравнительно молодое государство. Ему всего лишь двести лет. Население страны пополняется за счёт иммигрантов со всех концов света. Согласно британской модели, каждый народ сохраняет свою культуру и не смешивается с другими. Концепция «переплавки культур» (melting pot) была реализована лишь в отношении чернокожих воинов после Второй мировой войны и при отмене расовой сегрегации при Эйзенхауэре и Кеннеди. В наше время она не действует.

Население США постоянно перемещается из одного штата в другой. После Первой мировой войны и вплоть до войны во Вьетнаме, люди разных национальностей не стремились к обособлению. Но за двадцать последующих лет ситуация изменилась. И после развала СССР вплоть до наших дней люди стали создавать свои гетто, но уже не в силу «расового раскола», а культурного. Фактически, страна уже расколота на части.

Соединённые Штаты сегодня не представляют собой единую нацию, в этой стране уже одиннадцать разных наций.

11 культурных сообществ, соперничающих между собой и делящих Соединённые Штаты на части. Источник: Колин Вудард

Внутренние противоречия англо-саксонской культуры

Согласно распространённому мифу, Соединённые Штаты своим существованием обязаны 67 «отцам-пилигримам», прибывшим на «Майском цветке». Речь идёт о группе фанатичных английских крестьян, проживавших в «общине» в Нидерландах. Они получают от королевы разрешение поселиться в «Новом мире» и бороться там против Испанской империи. Один из членов этой группы высаживается в Массачусетсе и создаёт там радикальную секту - Плимутскую колонию (1620 г.) Сектанты заставляли женщин закрывать лицо и подвергали жестоким телесным наказаниям тех, кто совершал грех и отклонялся от «Чистого пути», в результате чего они стали называть себя пуританами.

В США отвергается политическая миссия Отцов-пилигримов и их сектаризм. Тем не менее, их чествуют во время празднования Дня благодарения. Эти 67 фанатиков оказали огромное влияние на страну, в которой сегодня проживают 328 миллионов человек. 8 президентов из 46 являются их прямыми потомками, в числе которых Франклин Рузвельт и Джордж Буш.

В Англии пуритане организуют во главе с лордом Оливером Кромвелем революцию. Они жестоко казнят короля, создают Английскую республику и массово уничтожают ирландских «еретиков» (паписты). Данные события британские историки называют «Первой гражданской войной» (1642-51 г.г.)

Более века спустя колонисты Нового мира восстают против непомерных налогов британской монархии (1775-83 г.г.). Эти события американские историки называют «Войной за независимость», а британские – «Второй гражданской войной». Но на самом деле, те, кто воевал, были бедняками, работавшими с утра до ночи, а те, кто их организовывал, - потомками Отцов-пилигримов, желавших утвердить свои сектантские идеалы наперекор восстановлению британской монархии.

Восемьдесят лет спустя Соединённые Штаты вновь будут ввергнуты в войну, на этот раз «Войну Севера и Юга», которую некоторые американские историки называют «Третьей гражданской войной». В этой войне штаты, верные первой Конституции, хотели распространить свои таможенные права на федеральном уровне и за счёт этого расширить внутренний рынок. То есть пуританские элиты Севера сталкиваются с католическими элитами Юга, как это было в двух предыдущих войнах.

Сегодня намечается «Четвёртая гражданская война, и её зачинщиками вновь выступают пуританские элиты. Единственным возражением может служить то, что пуритане теперь не верят ни в какого Бога, но они сохранили свой фанатизм. Это они переписывают историю своей страны. По их мнению, США являются расистским проектом европейцев, а «Отцы-пилигримы» всего лишь не смогли его скорректировать. Они убеждены в том, что нужно восстановить «Чистый путь», разрушая такие символы Зла, как статуи монархов, англичан и конфедератов. Они разговаривают на «политически корректном» языке, убеждают, что существует несколько рас, пишут «Чёрный» с большой буквы, а «белый» с маленькой и в штыки встречают несуразные публикации New York Times.

Скульптуры у входа в здание «Pilgrim’s Society» (ассоциация Отцов-пилигримов). Англия и Соединённые Штаты вместе держат факел, освещающий мир.

Современная история Соединённых Штатов

У каждой страны свои демоны. Президент Ричард Никсон был убеждён в том, что главной опасностью для Соединённых Штатов была не ядерная война с Советским Союзом, а англо-саксонская «Четвёртая гражданская война». Его консультировал известный политический обозреватель и историк Кевин Филлипс, который был его советником во время предвыборных кампаний и помог ему дважды занять президентский пост. Однако потомки Отцов-пилигримов не согласились с проводимой политикой и ввергли президента в Уотергейтский скандал (1972 г.), подстроенный помощником Эдгара Гувера, занявшего его место на следующий день после вступления в должность нового президента.

Когда могущество США покачнулось, империалистическое лобби, в котором господствующее положение занимают пуритане, приводит к власти одного из прямых потомков 67 отцов-пилигримов республиканца Джорджа Буша-младшего. Он организует эмоциональный шок (теракты 11 сентября 2001 г.) и перестраивает вооружённые силы под новый финансовый капитализм на виду у своих парализованных сограждан. Его преемник Барак Обама продолжает намеченный курс, проводя соответствующие экономические преобразования. Для этого главными в его команде во время первого мандата становятся члены Pilgrim’s Society (Ассоциация Отцов-пилигримов).

В 2016 г. происходит то, чего никто не ждал. Телеведущий, который выступал против финансового капитализма и отвергал правительственную версию терактов 11 сентября, Дональд Трамп выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. Добившись поддержки у Республиканской партии, он завоёвывает Белый дом. Все те, кто ранее свергали Ричарда Никсона, набрасываются на него ещё до того, как он официально вступает в должность. Им также удаётся не допустить его переизбрания вбрасывая в урны фальшивые бюллетени. За время его президентства то, что тлело, вновь разгорается ярким пламенем. Смуту в стране вновь сеют пуритане.

Если все сходятся во мнении, что большинство американцев не голосовали за престарелого сенатора, то, как мне кажется, ошибочно считать, что выборы 2020 г. были референдумом за или против Трампа. На самом деле, это был референдум за или против пуритан.

Результаты выборов соответствуют проекту Отцов-пилигримов

Когда Война за независимость или Вторая гражданская война закончилась, потомки Отцов-пилигримов разрабатывают Конституцию. Они не делают никакой тайны из своего стремления создать аристократическую систему по английской модели и своего презрения к простым людям. То есть по Конституции власть в Соединённых Штатах фактически принадлежит не народу, а губернаторам.

Народ, который воевал и выиграл эту войну, принял Конституцию, но добился принятия Биля о правах, содержащего десять поправок, согласно которым правящий класс ни в каких случаях не мог нарушать права граждан по так называемым «государственным соображениям». Данная Конституция вместе с поправками действует по сегодняшний день.

А если мы признаём, что, согласно Конституции, в США нет и никогда не было никакой демократии, то нет никаких оснований возмущаться результатами прошедших выборов. Хотя это и не предусмотрено Конституцией, в каждом штате за два века была установлена своя система голосования по избранию президента. Некоторые губернаторы вбрасывали в избирательные урны столько бюллетеней, сколько вздумается. Поэтому в каждом штате из десяти число проголосовавших превышает число взрослых жителей. Как это будет ни прискорбно для некоторых комментаторов, но никто не может сказать, сколько избирателей реально голосовало, и кого они хотели бы видеть своим президентом.

Мрачное будущее

Избранный таким образом новый президент Джо Байден не сможет противостоять справедливому гневу сторонников его противника. Он не сможет объединить народ. Четыре года назад я писал, что Трамп станет для США новым Горбачёвым. Но я ошибся. Трамп помог своей стране вдохнуть глоток свежего воздуха, а развал страны выпадает на долю Джо Байдена.

Союзники США, которые не видят надвигающуюся катастрофу, дорого за это заплатят.