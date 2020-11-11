Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir Rus barış gücü konuşlandırılmasını dayattı. Topyekun ateşkes 10 Kasım 2020 gece yarısı yürürlüğe girecek [1].

2018 darbesinin ne anlama geldiğini anlamamanın bedelini ödeyen Artsakh ve Ermenistan Ermenileri için ağır bir yenilgi söz konusudur.

Başbakan Nikol Paşinyan’ın spekülatör George Soros tarafından düzenlenen renkli bir «devrim » ile iktidara geldiği Ermenistan, neredeyse tüm uluslararası aktörler tarafından söylemde desteklense de, hiçbir zaman eylemde desteklenmedi.

Pentagon, Türklerin Ermenileri topluca katletmesi ve ardından ABD’nin bunu gerekçe göstererek Türkiye’ye savaş açması başlatması beklentisi içerisindeydi.

Devlet Başkanı Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile temasa geçti ve Türkiye’nin Washington ile bir savaştan kaçınmasını sağlayacak şekilde, bir soykırımı önlemek üzere kendisine bu ateşkesi teklif etti.

Dağlık Karabağ çatışması bir buçuk içerisinde en az 1.300 kişinin yaşamına mal oldu.