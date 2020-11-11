Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 9 Kasım 2020’de bir video konferans düzenleyerek Şam’da yurtdışındaki Suriyelilerin ülkeye dönüşü konulu bir konferans düzenleneceğini duyurdu.

Toplantıya katılmak üzere Moskova’dan özel olarak 150’den fazla Rus şahsiyet gelecek.

Rusya ilgili tüm devletleri bu konferansa katılmaya davet etti. Ancak Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler katılmak istemiyor.

Avrupa Birliği, Suriyeli göçmenlerin savaştan değil, « Nusayri diktatörlüğünden » kaçtıklarını ve « Beşar » gitmedikçe kadar ülkeye geri dönmek istemediklerini düşünüyor.

BM özel temsilcisi Geir Pedersen’in, 27 Ekim 2020’de Güvenlik Konseyi’ne video konferans yoluyla yaptığı konuşmada Rusların Levant Lejyonu’na (Feylak el-Şam) yönelik hava bombardımanından şikayet etmesinden bu yana Rusya ile arası soğuk. Onun bakış açısına göre bu grup geçmişte çeşitli müzakerelere katılmıştır, dolayısıyla Birleşmiş Milletler himayesindedir. Aksine, Rusların bakış açısına göre iki yıldan beri bünyesine Türk ordusunun harekat unsurlarını dahil etti ve bu nedenle haklarını kaybetti.

Video konferans sırasında Devlet Başkanı Esad, ne yazık ki Suriye’de hala terörizm odaklarının varlığını sürdürdüğü konusunda ısrarcı oldu.