Después de agradecer a los aliados de la República Árabe Siria –Rusia, Irán y China–, el presidente ‎Assad subrayó que la cuestión de los refugiados sirios es un problema creado artificialmente ‎ya que, en toda su historia, nunca hubo en Siria una corriente de emigración colectiva por ‎razones políticas. Los sirios que salieron de su país en los últimos años no huían de las ‎autoridades sirias sino que trataban de poner sus familias a salvo de la agresión externa. ‎El desafío que se plantea en este momento es enorme ya que parte del territorio sirio sigue bajo ‎la ocupación de fuerzas extranjeras o yihadistas mientras que el resto del país ha sido devastado ‎por la guerra. Sin embargo, el gobierno sirio ha logrado restablecer parcialmente un mínimo ‎de las vías de comunicación terrestre y de los servicios públicos. ‎

