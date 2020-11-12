Suriyeli mültecilerin ülkeye geri dönüşü konulu uluslararası konferans 11 Kasım 2020’de Şam’da başladı. Konferansın açılışı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından video konferansla yapıldı.

Esad, Rus, İranlı ve Çinli müttefiklerine teşekkür ettikten sonra sorunun yapay olduğunu vurguladı: Suriye tarihinde hiçbir zaman siyasi nedenlerle bir toplu göç yaşamadı. Ülkeyi terk eden vatandaşlar yetkililerin baskısından kaçmadı, ancak ailelerini yabancı saldırganlardan korumaya çalıştı. Ülkenin bir bölümü hala işgal altında olduğundan ve bir bölümü de büyük ölçüde tahrip edildiğinden yapılması gereken çok iş vardır. Bununla birlikte, hükümet iletişim kanallarının ve kamu hizmetlerinin asgari bir kısmını eski haline getirmeyi başarmıştır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel elçisi Aleksandr Lavrentiev, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bir mesajını okudu. Mektupta, Avrupa Birliği’nin konferansı kınayan bildirisine yanıt olarak, mülteci meselesini siyasallaştırmayı bırakma gereğini ortaya koymaktadır.

AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell önceki gün konferansı hedef alan bir açıklama yaptı [1]. Birliğin Şubat 2018’de formüle edilen Birleşmiş Milletler yönetiminin ilkelerini temel almayı sürdürdüğünü belirtiyor. Bu ilkeler, Jeffrey Feltman’ın, Cumhuriyet yenilmedikçe, bu ülkenin yeniden inşasına yönelik herhangi bir yardımı yasaklayan gizli muhtırasından başka bir şey değildir [2].

Ali Asgar Hacı liderliğindeki İran heyeti, Suriye’nin yeniden inşası için bir uluslararası fon oluşturulması önerisinde bulundu.

Fiong Biao başkanlığındaki Çin heyeti, ülkenin yeniden inşasının önünde engel teşkil eden ABD ve Avrupa’nın Suriye’ye yönelik yaptırımlarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.