Joe Biden, qui se considère comme le président élu des États-Unis, a rendu public la composition de son équipe de transition. Elle est chargée, dès la proclamation officielle des résultats en sa faveur, de contacter l’administration Trump et de prendre connaissance des dossiers.

Cette mission n’est pas prévue par la Constitution, mais a existé lors de tous les changements de locataire de la Maison-Blanche depuis la Seconde Guerre mondiale.

Au moins un tiers de ces collaborateurs de Joe Biden provient du complexe militaro-industriel, en premier lieu de trois think tanks, le Center for Strategic and international Studies (CSIS), le Cen­ter for a New Amer­i­can Secu­ri­ty (CNAS) et la Rand, et de quatre sociétés, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman et Lockheed Martin.