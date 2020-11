Joe Biden, der sich selbst als gewählter Präsident der Vereinigten Staaten sieht, hat die Zusammensetzung seines Übergangsteams bekannt gemacht. Sobald die Ergebnisse zu seinen Gunsten offiziell bekannt werden, hat das Team die Aufgabe, sich mit der Trump-Regierung in Verbindung zu setzen und die Akten einzusehen.

Diese Mission ist nicht in der Verfassung vorgesehen, aber existierte bei allen Präsidentenwechseln des Weißen Hauses seit dem Zweiten Weltkrieg.

Mindestens ein Drittel dieser Mitarbeiter von Joe Biden stammt aus dem militärisch-industriellen Komplex, in erster Linie aus drei Think Tanks, dem Center for Strategic and International Studies (CSIS), dem Center for a New American Security (CNAS) und der Rand und von vier Unternehmen, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman und Lockheed Martin.