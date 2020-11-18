İngiliz Mİ6’nın Başkanı Richard Moore, 9 Kasım 2020’de Kahire’yi ziyaret etti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüştü.
Ardından 11 Kasım’da Ak Saray’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmek üzere Ankara’ya gitti.
Mİ6, bugün devlet düşmanı oldukları Kahire’de Müslüman Kardeşler cemaatini kurdu. Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bu cemaatin hamisi durumundadır [1].
Osman Soysal
[1] « Katiller örgütü olarak Müslüman Kardeşler » (6 bölüm), yazan Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı, 22 Haziran 2019.