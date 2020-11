Kendisini Amerika Birleşik Devletleri’nin seçilmiş başkanı olarak gören Joe Biden, geçiş ekibinin kimlerden oluştuğunu kamuoyuna açıkladı. Bu ekip, sonuçlar kendi lehlerine resmen ilan edilir edilmez, Trump yönetimiyle iletişime geçmek ve dosyaları incelemekle görevlendirildi.

Bu görev Anayasa’da yer almamakla birlikte 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana Beyaz Saray’daki tüm kiracı değişiklikleri sırasında var olmuştur.

Bu Joe Biden’in ekibinin en az üçte biri askeri-sınai kompleks kökenlidir, özellikle de üç düşünce kuruluşundan, Center for Strategic and İnternational Studies (CSİS), Center for a New American Security (CNAS) ve Rand ve dört şirket, General Dynamics, Raytheon, Northrop Grumman ve Lockheed Martin’den gelmektedir.