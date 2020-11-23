Bolivya’nın eski Devlet Başkanı Evo Morales sürgünden döndü. Morales, Ekim 2019’da yeniden seçilmesi sonrasında, CİA ve OAS ile bağlantılı bir Ustaşa grubunun düzenlediği darbe [1] sırasında ülkesinden kaçmıştı. Uluslararası basın o zaman yalan söyleyerek halkın öfkesiyle ülkesinden kovulduğunu belirtmişti.
Öte yandan darbeciler, 20 Ekim 2020’de Başkan Morales’in partisi tarafından ilk turda kazanılan seçimlere gitmek zorunda kaldılar [2].
Morales ülkesine döndüğünde, Chimoré (Chapare) havaalanı pistinde dev bir kalabalık tarafından muzaffer bir şekilde karşılandı.
Görünüşe göre ABD, bu sonsözü ancak eski Başkan Morales’in iktidara geri dönmemesi şartıyla kabul etti.
Osman Soysal
[1] “Bolivya, yeni istikrarsızlaştırma stratejisi laboratuarı”, yazan Thierry Meyssan, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 26 Kasım 2019.
[2] “« Batı Koalisyonu » için sert bir tokat”, yazan Général Dominique Delawarde, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 23 Ekim 2020.