Bolivya’nın eski Devlet Başkanı Evo Morales sürgünden döndü. Morales, Ekim 2019’da yeniden seçilmesi sonrasında, CİA ve OAS ile bağlantılı bir Ustaşa grubunun düzenlediği darbe [1] sırasında ülkesinden kaçmıştı. Uluslararası basın o zaman yalan söyleyerek halkın öfkesiyle ülkesinden kovulduğunu belirtmişti.

Öte yandan darbeciler, 20 Ekim 2020’de Başkan Morales’in partisi tarafından ilk turda kazanılan seçimlere gitmek zorunda kaldılar [2].

Morales ülkesine döndüğünde, Chimoré (Chapare) havaalanı pistinde dev bir kalabalık tarafından muzaffer bir şekilde karşılandı.

Görünüşe göre ABD, bu sonsözü ancak eski Başkan Morales’in iktidara geri dönmemesi şartıyla kabul etti.