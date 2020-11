Times’a göre, Birleşik Krallık’ın gizli dinleme servisi Hükümet İletişim Merkezi (CGHQ) [fotoğraf], internet ortamındaki aşı karşıtı söylemlerle çevrimiçi mücadele etmekle görevlendirildi.

İngiliz hükümeti gerçekten de bu tür bir mesajın ezeli düşmanı Moskova tarafından telkin edileceğine inanmaktadır. Bu nedenle gizli servislerine IŞİD propagandasına karşı tasarlanan araçları bu yeni düşmana uyarlayarak kullanma yetkisi verdi. CGHQ, sosyal medya hesaplarını aksatma ve forumlara isimsiz olarak yanıt verme yeteneğine sahiptir. Ancak, « Beş Gözler » müttefikleri (Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve ABD) merkezli hesaplara doğrudan müdahale etme olanağına sahip değildir. « Rus propagandasına » karşı koymak için oluşturulan Kara Kuvvetleri’ne bağlı 77. Tugay ile birlikte hareket etmektedir [1]. 430 kişilik birim, Başbakanlığa bağlı acil müdahale ekibiyle birlikte çalışmaktadır.

Bugün Rusya’nın Covid-19’a karşı geniş bir aşı kampanyası yürüttüğünü, ancak bu ilacın Batı’da kullanılmasının kesinlikle söz konusu olmadığını anımsatalım. Aksine, Oxford Üniversitesi Batılılar için « iyi » bir aşı geliştirmektedir.

Kaynak: “GCHQ in cyberwar on anti-vaccine propaganda. Spies tackle disinformation linked to Russia”, Lucy Fisher, Chris Smyth, The Times, November 09, 2020.