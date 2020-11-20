Обращаюсь к Вам в продолжение моих писем от 1, 6, 13 и 26 августа, 16 сентября, 31 октября и 12 декабря 2019 года, а также 9 марта, 10 апреля, 21 мая, 1 августа и 18 сентября 2020 года, посвященных вызывающим значитель-ную обеспокоенность событиям в незаконно оккупированном Индией Джамму и Кашмире, которым сопутствуют серьезные и систематические нарушения прав человека; незаконные демографические изменения в нарушение резолюций Со-вета Безопасности, Устава Организации Объединенных Наций и международного права; и эскалация угроз миру и безопасности.

Помимо продолжающейся уже более 15 месяцев военной осады и блокады коммуникаций, внесудебных казней ни в чем не повинных гражданских лиц в хо-де инсценированных «столкновений» и коллективного наказания кашмирских общин, нынешнее индийское правительство, вдохновленное организацией «Ра-штрия сваямсевак сангх», ускорило осуществление своих незаконных мер по проведению демографических изменений в незаконно оккупированном Индией Джамму и Кашмире.

После своих незаконных и односторонних действий 5 августа 2019 года Индия осуществляет в незаконно оккупированном ею Джамму и Кашмире тща-тельно продуманную и хорошо спланированную стратегию военной оккупации, конфискации земель, заполнения этой территории некашмирцами и создания на ней чужеродных поселений.

Согласно сообщениям, преследуя свою цель, заключающуюся в преобразо-вании мусульманского большинства в меньшинство в незаконно оккупированном Индией Джамму и Кашмире, индийское правительство выдало некашмирским поселенцам более 2 миллионов свидетельств о праве на проживание в соответ-ствии с обнародованными 18 мая 2020 года так называемыми Правилами (поряд-ком) выдачи свидетельств о праве на проживание в Джамму и Кашмире 2020 го-да. В то же время порядок получения таких свидетельств подозрительно прост, а госслужащим, которые в течение 15 дней не выдают таких свидетельств желаю-щим, выписываются штрафы.

27 октября 2020 года режим «Раштрия сваямсевак сангх-Бхаратия джаната парти» издал третий указ «О реорганизации союзной территории Джамму и Кашмира (адаптация центральных законов)». Помимо прочего, он отменил или внес поправки в ряд законов, призванных обеспечить основополагающую защиту народа незаконно оккупированного Индией Джамму и Кашмира, и позволил ни-когда не имевшим вида на жительство или свидетельства о праве на проживание на оккупированной территории гражданам Индии приобретать земли несельско-хозяйственного назначения в незаконно оккупированном Индией Джамму и Кашмире. Кроме того, указ позволил индийским оккупационным силам обозна-чать определенные земли в качестве «стратегических районов» и использовать их в целях «развития». Это положение позволит индийским оккупационным силам строить больше военных городков и поселений для размещения проходящих службу и вышедших в отставку индийских военнослужащих в незаконно оккупи-рованном Индией Джамму и Кашмире.

Согласно данным самого индийского правительства, под предлогом обеспе-чения национальной безопасности индийские военные уже захватили 53 353 гектара лучших лесных и сельскохозяйственных угодий и коммерческих земель в незаконно оккупированном Индией Джамму и Кашмире.

Индийское правительство отменило также «Закон об упразднении крупных землевладений 1950 года», который привел к проведению земельных реформ и распределению земли среди бедных фермеров, положив конец системе джагир-дара (землевладения). Все это делается по указке крупных предприятий, королей недвижимости и богатых спонсоров режима «Раштрия сваямсевак сангх-Бхаратия джаната парти», которые хотят получить в собственность как можно больше земель под предлогом так называемого «развития». С июля 2020 года в рамках новой «Политики обеспечения доступным жильем, переустройства и вос-становления трущоб и развития городов» чужакам, прежде всего выходцам из индийского «пояса хинди», предлагаются стимулы для поселения на землях кашмирцев в незаконно оккупированном Индией Джамму и Кашмире.

Эти незаконные меры ставят незаконно оккупированный Индией Джамму и Кашмир под угрозу полной колонизации внешними поселенцами, в результате чего коренные кашмирцы утрачивают свою политическую и культурную само-бытность, свое законное демографическое большинство и право на владение своим собственным имуществом у себя на родине.

Односторонние и незаконные действия индийского правительства прямо противоречат резолюциям Совета Безопасности по Джамму и Кашмиру, Уставу Организации Объединенных Наций и международному праву, в частности чет-вертой Женевской конвенции, в пункте 6 статьи 49 которой четко говорится, что «оккупирующая держава не может депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную ею территорию».

Чтобы отвлечь внимание международного сообщества от своих жестоких репрессий в незаконно оккупированном ею Джамму и Кашмире, Индия продол-жает серьезным образом нарушать достигнутую с Пакистаном в 2003 году дого-воренность о прекращении огня, постоянно обстреливая районы проживания гражданского населения через линию контроля из артиллерийских орудий, круп-нокалиберных минометов и автоматического оружия. Только в этом году Индия совершила более 2700 нарушений режима прекращения огня, в результате чего 25 ни в чем не повинных людей погибли, а более 200 — получили серьезные ра-нения.

Кроме того, Индия пытается выставить себя «жертвой» терроризма в по-рочной попытке делегитимизировать справедливую борьбу кашмирцев за само-определение и отвлечь внимание международного сообщества от своего соб-ственного государственного терроризма против народа Кашмира и его соседей, о наличии которого Пакистан представил неопровержимые доказательства.

Индия никогда не сможет успешно подавить законную борьбу кашмирцев за соблюдение их неотъемлемого права на самоопределение, как это подтверждено в резолюциях Совета Безопасности по Джамму и Кашмиру.

В соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций и своими резолюциями по Джамму и Кашмиру Совет Безопасности несет прямую ответственность за то, чтобы не допустить осуществления Индией своего пре-ступного колониального проекта по изменению демографической структуры спорной территории и обеспечить осуществление своих резолюций, в которых признается законное право кашмирцев на самоопределение посредством свобод-ного и беспристрастного плебисцита под эгидой Организации Объединенных Наций.