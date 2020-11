Um den Separatismus in Syrien zu fördern, haben die Vereinigten Staaten illegal am 28. Oktober 2020 eine Delegation unter der Leitung von Nadine Maenza, Vorsitzende der US-Kommission für internationale Religionsfreiheit (USCIRF), und Steve Berger, Pastor einer evangelischen Kirche in Nashville, in die sogenannte 7-Kilometer-Zone, in der Provinz Deir-el-Zor geschickt, die von kurdischen, dem US-amerikanischen Besatzer untergeordneten Milizen, kontrolliert wird.

Diese Personen haben zusammen mit dem gemeinsamen Vorsitz des General- und Exekutiv-Rates der Milizen gesprochen und eine Pressekonferenz abgehalten. Am nächsten Tag begaben sie sich in die Stadt Tabqa (Provinz Raqqa), um dort mit dem gemeinsamen Vorsitz des Legislativ-Rates von Tabqa und Mitgliedern der Akademie des demokratischen Islam zusammenzutreffen, und besuchten mehrere Orte und hielten eine Pressekonferenz ab.

Es sei daran erinnert, dass die Vereinigten Staaten die Religionsfreiheit anerkennen, nicht aber die Gewissensfreiheit. Daher fördern sie alle Formen des religiösen Separatismus und bekämpfen den Laizismus, einziges Regierungssystem, das die Gewissensfreiheit garantiert.

Es sei auch daran erinnert, dass das Pentagon seit 2001 die Rumsfeld/Cebrowski-Doktrin der Zerstörung der staatlichen Strukturen aller Staaten des "Erweiterten Mittleren Ostens" verfolgt. Als Umsetzung dieser Doktrin besetzt es einen Teil Syriens, bewaffnet und finanziert abtrünnige Milizen, im Widerspruch zur Charta der Vereinten Nationen.