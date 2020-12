Un grupo de Ohio que se identifica como “We the People Convention” publicó en el Washington ‎Times una hoja publicitaria donde llama al presidente Donald Trump a seguir el ejemplo de su ‎más ilustre precedecesor, Abraham Lincoln, suspendiendo la Constitución. ‎

Publicado el 1º de diciembre, el llamado de We the People Convention recuerda que durante la ‎Guerra Civil estadounidense o Guerra de Secesión (de abril de 1861 a abril de 1865) el presidente ‎Abraham Lincoln suspendió la Constitución, proclamó la ley marcial, cerró los diarios de ‎oposición y ordenó el arresto de varios miembros del Congreso y de la Corte Suprema. ‎

El Estado de Ohio peleó en el bando nordista durante la Guerra de Secesión y Abraham Lincoln ‎está considerado como el mejor presidente en toda la historia de Estados Unidos. ‎

El llamado publicado por We the People, que parece inspirado por el general Michael Flynn –el ‎primer consejero de seguridad nacional nombrado por el presidente Donald Trump después de ‎su elección, en 2016– exhorta al presidente Donald Trump a seguir el ejemplo de Abraham ‎Lincoln –suspender la Constitución, cerrar diarios de oposición y arrestar a ciertos miembros del ‎Congreso y de la Corte Suprema– para confiar después a las fuerzas armadas la organización de una nueva ‎elección presidencial. We the People estima que sólo así podrá evitarse una nueva guerra civil en ‎Estados Unidos. ‎

El 9 de noviembre de 2020, el presidente Trump destituyó varios altos responsables del ‎Pentágono, comenzando por el secretario de Defensa [1], y los reemplazó por allegados del general Michael Flynn [2].‎