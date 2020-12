Отчёт Комиссии под названием «НАТО 2030: Объединяемся ради новой эры» ( NATO 2030 : United for a New Era ) примечателен не тем, что в нём изложено, а тем, что в нём должно бы быть изложено, и о чём умалчивается.

