Гигантское здание самой мощной за всю историю военной организации.

Страны Атлантического альянса начинают задаваться вопросом о будущем своего союза. Причина проста. США как супердержава теряют свои позиции, и президент Дональд Трамп уже намекает о возможном выходе из этой организации. Именно поэтому генеральный секретарь Йенс Столтенберг в апреле учреждает Комиссию их десяти приверженцев атлантизма, которые должны определить, какой станет НАТО после 2030 г.

Фактически повторяется ситуация 1967 г., когда Франция вышла из Объединённого командования и заканчивался двадцатилетний период, при котором выход из Договора был невозможен.

В то время министр иностранных дел Бельгии Пьер Армель организовал широкую дискуссию, принимая во внимание стремление Франции к независимости. Сообразуясь с логикой президента Шарля Де Голля, он отличал политические аспекты (Договор) от военных (Организация).

Конечно, Пьер Армель был привержен господству США над «свободным миром». Будучи христианским демократом, он выступал против СССР как за его атеизм, так и за его коллективизм, и по этой причине примкнул к организованному Пентагоном Движению христианских лидеров [1].

Комиссия выпустила свой отчёт 25 ноября 2020 г.

Вопреки всем ожиданиям, никаких новых горизонтов в отчёте нет. Он всего лишь содержит призыв сконцентрироваться на том, что объединяет страны, входящие в союз: «общие ценности», определяемые учредительным договором альянса, принципы демократии, индивидуальные свободы и верховенство права» [2]. Но на самом деле принципы демократии попраны в Соединённых Штатах путём фальсификаций на выборах, а индивидуальные свободы ограничены во всех странах Альянса в результате эпидемии Covid-19. Что до верховенства права, то в Турции оно отсутствует полностью.

Замечание

Здесь следует сделать небольшое замечание. НАТО никогда не была «альянсом» в смысле добровольного объединения стран с целью укрепления обороноспособности. Напротив, сразу после своего создания, все страны вынуждены были согласиться с вечным военным командованием Соединённых Штатов и ему подчиняться. НАТО практически является иностранным легионом, стоящим на службе у англосаксов. На первом месте стоит Пентагон, а на втором – Уайтхолл. Явное нарушение принципа суверенитета, изложенное в Уставе ООН, вынуждает НАТО говорить одно, а делать другое.

А за её благородной и красивой риторикой скрывается полубандитское поведение.

Во время холодной войны англосаксы использовали секретные службы Альянса для наблюдения за тем, как страны-члены подчиняются их командованию. Они создают тайную сеть якобы для оказания сопротивления в случае советского вторжения. Однако реально они использовали эту сеть для того, чтобы никто и подумать не мог о независимости и выходе из Альянса. У своих партнёров они физически устраняли руководителей и ставили на их место своих марионеток. Об этом сегодня говорится в англосаксонских военных академиях, и это детально подтверждается многими историками [3].

После окончания холодной войны система приняла другую форму. Теперь каждая страна обязана дать письменное согласие на то, что на её территории англосаксонские функционеры имеют право вести свою разведку, о чем поведал Эдвард Сноуден, а в прошлом месяце стало известно благодаря событиям в Дании [4].

Наконец, англосаксонское военное командование без каких-либо колебаний нарушает устав Альянса, когда им это нужно. Это оно, а не Атлантический совет, принимало решение о бомбардировках Ливии и свержении Муамара Кадафи.

Комиссия под наблюдением

Было бы наивно полагать, что созданная комиссия будет мыслить самостоятельно.

Председателем комиссии был назначен Уэсс Митчелл, бывший помощник госсекретаря по делам Европы и Азии Рекса Тиллерсона.

Оказывается, Уэсс Митчелл является автором удивительного исследования «Доктрина Крёстного отца» [5], которое в распространённом НАТО его послужном списке не значится. В этом труде три внешнеполитические школы США сравниваются с действиями трёх сыновей «крёстного отца» Дона Карлеоне – героями книг Марио Пуццо и фильмов Френсиса Кополлы и даётся совет объединить мягкую силу с жёсткой, включая мафиозные организации.

Некоторые члены комиссии на себе испытали эту технику, когда их шантажировали. Обратите внимание, примеры, которые мы представим ниже, не означают, что некоторые члены комиссии совершили преступления, но они о них знали и никому о них не сообщали.

Рассмотрим, например, случай с Томасом де Мезьером, бывшим директором федеральной канцелярии, а затем министром Внутренних дел и Обороны Германии [6]. Оставим в стороне тот факт, что его спонсировал американский аналитический центр. Прежде чем стать правой рукой Ангелы Меркель, он прославился на посту министра внутренних дел Саксонии (2004-05 г.г.), когда ему пришлось отвечать по делу, названному «саксонским болотом» (Sachsensumpf). Сведения, полученные подчинёнными ему службами, он считал «серьёзными», но хода им не давал. Речь шла об использовании местными чиновниками несовершеннолетних проституток. Заговорят об этом только несколько лет спустя, когда Томас де Мезьер станет министром Обороны, и будут обнародованы некоторые факты, о которых ранее умалчивалось, и поставлены под сомнение свидетельства и высказывания в парламенте [7].

Или случай с Юбером Ведрином, бывшим главой Администрации Елисейского дворца (1991-95 г.г.), а затем министром иностранных дел Франции (1997-2002 г.г.). Когда он был ближайшим сотрудником президента Франсуа Миттерана [8], НАТО устроила ему ловушку в доме, в котором он два раза в месяц принимал участие в работе муниципального совета небольшого городка, где его избрали депутатом. Под его беззаботным взором нацисты из сети НАТО устроили там самую большую в Европе студию детской порнографии [9]. Но дело быстро замяли. По его ходатайству руководитель службы безопасности Елисейского дворца распорядился убрать двух причастных к этому делу лиц, у одного из которых случился «сердечный приступ». А второй, по всей вероятности, был убит ошибочно пришедшим к нему домой для допроса полицейским, что не могло остаться незамеченным и вызвало дебаты в Парламенте [10].

В обоих случая правду так никто и не узнал, так что члены Комиссии могут быть подвержены шантажу.

Отчёт Комиссии свидетельствует о внутреннем конфликте НАТО

Отчёт Комиссии под названием «НАТО 2030: Объединяемся ради новой эры» (NATO 2030 : United for a New Era) примечателен не тем, что в нём изложено, а тем, что в нём должно бы быть изложено, и о чём умалчивается.

Во-первых, в нём делается акцент на «общие ценности», что звучит как обвинение в адрес США и Турции. Вместо того, чтобы реагировать на выявленные нарушения (что для Вашингтона практически невозможно), предлагается действовать таким образом, чтобы эти нарушения не допускать. То есть, что было, то было, а теперь действовать надо так, чтобы былое больше не повторилось.

Сегодня главным соперником названа Россия, а завтра им станет Китай.

В отчёте перечисляются все операции НАТО как в своей географической зоне, так и вне её. Забыта только Ливия, но эта «забывчивость» похожа на обиду. Напомним, что решение о бомбардировках принималось англосаксами за спиной Атлантического совета.

В отношении стран Юга в отчёте подчёркивается, что когда соседи надёжные, то и НАТО надёжно. То есть отвергается доктрина Рамсфельда-Цебровски по систематическому разрушению государственных структур на Среднем Востоке и разрушение Ливии не ставится под сомнение.

Напомним, что в разгар войны Муамар Кадафи становится союзником Соединённых Штатов. Президент Буш-младший не скупится на похвалу, в частности за отказ от ядерного оружия, и соглашается на то, чтобы Махмуд Джибриль начал в стране экономические преобразования. Однако некоторое время спустя Джибриль становится во главе оппозиции, и НАТО требует Кадафи уйти.

Что касается контроля над вооружениями, Комиссия обходит молчанием договор ООН по ядерному оружию, который она же и осудила. Дана только ссылка на работы Пьера Армеля 1967 г. и утверждается двойственная цель сдерживания и разрядки. Здесь же идёт речь об осуждении действующего курса Организации, которая укрепляет свой арсенал и отвергает предложения президента Путина о разоружении.

В отношении энергоносителей считается естественным право НАТО на доступ к запасам углеводородов во всём мире независимо от нужд других держав.

В отношении информационных войн Комиссия призывает Организацию опираться на граждан. Не подвергая сомнению план военных расходов от 15 октября 2020 г., Комиссия одобряет цели Центра стратегической коммуникации в Риге, под сомнение поставлены только методы.

Говоря о единстве альянса, Комиссия подчёркивает обязанность всех защитить любого члена в случае, если на него совершено нападение (статья 5). Намекая на поведение Турции, комиссия заявляет, что эта обязанность может быть соблюдена только в случае, если все страны-члены строго соблюдают «общие ценности» Организации. После публикации отчёта госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита заявил своим коллегам всё, что он думает о Турции. Он не исключил возможности исключения Турции из альянса и даже объявления ей войны.

На полном серьёзе комиссия заявляет о создании Центра защиты демократии.

Что касается действий альянса, комиссия пытается предотвратить новые нарушения устава под предлогом чрезвычайных ситуаций, как это было в случае Ливии. Она выступает за проведение как можно раньше консультаций, в частности, с Европейским союзом и странами индо-тихоокеанского региона, намеревающимися вступить в НАТО.

Заключение

Несмотря на давление, оказанное на членов консультативной комиссии, последняя так и не рассмотрела истинные проблемы и даже воздержалась их прояснить. Все понимают, что альянс является инструментом англосаксонского доминирования, и те, кто хотят от него избавиться, пытаются не дать втянуть себя в новые конфликты.