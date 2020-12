El informe de la comisión de reflexión, presentado bajo el título NATO 2030: United for a ‎New Era (“OTAN 2030: unidos por una nueva era”), resulta más esclarecedor por lo que ‎debería decir y no dice que por su contenido.

Veamos ahora el caso del francés Hubert Vedrine, ex secretario general de la presidencia de la ‎República Francesa (de 1991 a 1995) y posteriormente ministro de Exteriores (de 1997 a 2002). ‎Siendo Vedrine el colaborador más cercano del presidente francés Francois Mitterrand [ 8 ], la OTAN logró ‎‎“comprometerlo” mientras se encontraba en una casa a la cual iba 2 veces al mes para ‎participar en la reunión de las autoridades municipales del pequeño poblado donde Vedrine había ‎sido electo. Allí, bajo la mirada despreocupada del colaborador del presidente Mitterrand, varios ‎miembros neonazis de la red stay-behind de la OTAN montaron el estudio de pornografía infantil ‎más grande de toda Europa [ 9 ]. ‎Aquel escándalo acabó siendo “enterrado”. Por iniciativa propia, el responsable de la seguridad ‎de la presidencia de la República Francesa hizo “desaparecer” a 2 actores –uno de ellos ‎fulminado por un « ataque cardiaco ». Sin embargo, la muerte del segundo –probablemente ‎asesinado por un miembro de la inteligencia francesa que llegó inesperadamente a su casa para ‎detenerlo– no pasó inadvertida y dio lugar a un debate en la Asamblea Nacional [ 10 ].‎

Veamos, por ejemplo, el caso del alemán Thomas de Maiziere, ex director de la cancillería ‎federal y posteriormente ministro del Interior y ministro de Defensa [ 6 ]. Dejemos de lado el hecho ‎indiscutible de que de Maziere ha tenido varios “tanques pensantes” estadounidenses como ‎padrinos. Antes de convertirse en la mano derecha de Angela Merkel, el ilustre Thomas ‎de Maziere ocupó, entre otros, el cargo de ministro del Interior del Lander alemán de Sajonia ‎‎(de 2004 a 2005), función que lo llevó a tener conocimiento del caso de la « ciénaga sajona » ‎‎( Sachsensumpf ). En aquel momento, de Maziere consideró que las informaciones recogidas por ‎el ministerio del Interior del Lander eran « serias » pero no las transmitió a la justicia –‎se trataba de un caso de prostitución de menores en el que estaban implicadas altas ‎personalidades locales. Aquel caso resurgió años después, cuando Thomas de Maiziere ‎se convirtió en ministro de Defensa, con la revelación de varios hechos que habían sido ‎‎“enterrados”, cuestionamientos sobre testimonios y debates parlamentarios [ 7 ].‎

Antes de ir más lejos, es importante que precisemos que los elementos que vamos a presentar ‎aquí no significan que ciertos miembros de la comisión hayan cometido graves delitos sino que ‎tuvieron conocimiento de tales hechos y no los denunciaron. ‎

Pero la linda retórica de la OTAN –en apariencia cargada de nobleza– no logra ocultar su ‎comportamiento de delincuente. Durante la guerra fría, los anglosajones utilizaron un servicio secreto de la OTAN para garantizar ‎que los demás Estados miembros se sometieran siempre a sus órdenes. Crearon una vasta red ‎‎ stay-behind , supuestamente destinada a ser una fuerza de resistencia frente a una hipotética ‎invasión soviética pero que en realidad fue utilizada para eliminar toda forma de independencia ‎de sus propios “aliados”. Así organizaron asesinatos de dirigentes políticos y orquestaron golpes ‎de Estado entre otros países miembros de la alianza atlántica. Todo eso se estudia hoy en día ‎en las academias militares anglosajonas y varios historiadores han estudiado minuciosamente esos ‎hechos [ 3 ].‎ Ese sistema ha sido mantenido, a pesar del fin de la guerra fría, bajo una forma hoy diferente. ‎Cada Estado miembro de la OTAN está obligado a autorizar por escrito los países anglosajones ‎a espiarlo… con ayuda de sus propios funcionarios, como reveló el contratista estadounidense ‎Edward Snowden, y como quedó comprobado no más tarde que el mes pasado en Dinamarca ‎‎ [ 4 ].‎ Además, el mando militar anglosajón de la OTAN no vacila en violar los estatutos de la alianza ‎atlántica cuando le conviene. Por ejemplo, pese a la oposición del Consejo del Atlántico Norte –‎principal órgano de decisión política de la OTAN–, fueron los países anglosajones quienes ‎decidieron por su cuenta implicar a la alianza atlántica en los bombardeos contra Libia y el ‎derrocamiento de Muammar el-Kadhafi. ‎

Al contrario de lo que se esperaba, el grupo de reflexión de la OTAN no habla de nuevos ‎horizontes sino que llama a concentrarse sobre lo que une a los países miembros: los « valores ‎comunes » que menciona el tratado de constitución de la alianza atlántica –« los principios de la ‎democracia, las libertades individuales y el reino del derecho » [ 2 ]. El problema es que los principios ‎de la democracia acaban de ser violados en Estados Unidos por los fraudes electorales mientras ‎que las libertades individuales son cada vez más restringidas en cada uno de los países miembros ‎de la OTAN desde que se inició la epidemia de Covid-19. En cuanto al reino del derecho, ‎en Turquía ya no existe. ‎

[1] Se trata de un grupo ecuménico internacional de plegaria que aún ‎se mantiene muy activo hoy en día, pero bajo la denominación de «La Familia» o ‎‎«The Fellowship» y con su sede en Cedars, Virginia, justo al lado del Pentágono. Desde la ‎Segunda Guerra Mundial, todos los jefes del estado major estadounidense han sido miembros de ‎la “La Familia”, al igual que numerosos jefes de Estado y/o de gobierno actualmente ‎en funciones. Cf. The Family: The Secret Fundamentalism at the Heart of American Power, Jeff ‎Sharlet , HarperCollins, 2008, y los archivos del autor.

[2] «Traité de l’Atlantique Nord», Réseau Voltaire, 4 de abril de 1949.

[3] Nato’s Secret Armies: Operation Gladio and Terrorism in Western Europe, Daniele ‎Ganser, Franck Cass (2004). Edición en francés: Les Armées Secrètes de l’OTAN: Réseaux ‎Stay Behind, Opération Gladio et Terrorisme en Europe, Éditions Demi-Lune, ‎‎(2007). El texto de ese libro está disponible –en francés y en español– en nuestro sitio web ‎‎Red Voltaire.

[4] «Indicios de la existencia del stay-behind ‎de la OTAN en Dinamarca», ‎‎Red Voltaire, 20 de noviembre de 2020.

[5] “Pax Corleone”, Hulsman, John Hulsman y Wess Mitchell, The National Interest n° 94, ‎marzo-‎abril de 2008; The Godfather Doctrine, John Hulsman y Wess Mitchell, Princeton ‎University ‎Press, 2006.

[6] El autor de este artículo ‎fue compañero de estudios secundarios de Thomas de Maiziere.

[7] Die Zeit des ‎Schweigens ist vorbei (en español, “Se acabó el tiempo del silencio”), Mandy Kopp, Ullstein ‎Taschenbuchvlg, 2014. Aquel caso inspiró al autor de la novela Im Stein (“En la piedra”), de ‎Clemens Meyer, S. Fischer, publicada en 2013.

[8] Francois ‎Mitterrand y la familia Vedrine establecieron relaciones en 1942, al servicio de Philippe Petain, ‎quien encabezó el gobierno francés de colaboración con la ocupación nazi.

[9] El autor de este artículo fue uno de los primeros testigos de la ‎policía judicial francesa en aquel caso e incluso el Memorial Yad Vachem lo felicitó por su ‎‎investigación sobre aquellas redes neonazis.

[10] Mort d’un ‎pasteur, l’affaire Doucé [“Muerte de un pastor”], Bernard Violet, Fayard, 1994.

[11] ‎«El proyecto militar de Estados ‎Unidos para el ‎mundo», por Thierry Meyssan, ‎‎Red Voltaire, 22 ‎de ‎agosto ‎de 2017.‎