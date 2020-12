De acordo com a imprensa israelense (israelita-pt), o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu e o Diretor do Mossad, Yossi Cohen, visitaram Neom (Arábia Saudita), em 22 de Novembro de 2020, para se encontrar com o Príncipe herdeiro, Mohamed bin Salman (“MBS”).

Israel e a Arábia Saudita não têm relações diplomáticas oficiais.