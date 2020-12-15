Президент Трамп повесил в овальном кабинете Белого дома портрет своего предшественника Эндрю Джексона.

Соединённые штаты неумолимо движутся к расколу и гражданской войне. Мы на пороге катастрофы, которую предсказали тридцать лет назад. Теперь, что называется, приехали.

С развалом СССР «Американская империя» лишилась своего заклятого врага, но при этом она потеряла смысл существования. Попытка Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона вдохнуть в страну новую жизнь с помощью глобализации торговых отношений привела к уничтожению среднего класса в США и почти на всём Западе. А Джордж Буш-младший и Барак Обама, пытаясь установить во всём мире новую форму капитализма, на этот раз финансовую, увязли в сирийских песках.

Поздно работать над ошибками. Попытка Дональда Трампа отказаться от имперской политики и сосредоточить усилия на повышении внутреннего спроса была саботирована элитами, приверженными пуританской идеологии «Отцов-пилигримов» (Pilgrims Fathers). Настал момент, которого так опасались Ричард Никсон и его советник по избирательной кампании Кевин Филлипс – Соединённые Штаты сегодня на грани раскола и гражданской войны.

Сказанное не есть плод фантазии. Об этом говорят многие наблюдатели в США и в мире. Так, верховный суд штата Висконсин объявил обращение Дональда Трампа по поводу фальсификаций на выборах неприемлемым, но не по правовым соображениям, а политическим – якобы «оно открывает ящик Пандоры».

В противоположность ложным представлениям, которыми полна мировая пресса, если обращения президента будут рассматриваться на основе права, то он выиграет, а если по политическим соображениям, то его победа приведёт к гражданской войне. Но конфликт зашёл слишком далеко, и судить его на основе политических соображений, пренебрегая правом, - это тоже путь к гражданской войне.

Не следует представлять президентские выборы как соперничество демократов с республиканцами, ибо Дональд Трамп никогда не был службе у Республиканской партии - он взял её штурмом во время президентской кампании 2016 г. Он не иллюминат, он последователь Эндрю Джексона (1829-37 г.г.). А последний фактически был идеологом «конфедератов».

Эндрю Джексон считается маргинальной личностью в истории Соединённых Штатов, но не потому что его не признают в Европе. Его портрет изображён на 20-долларовой купюре, хотя он способствовал возникновению частных кредитных организаций, наложив вето на продление полномочий Федерального банка США.

Пора прекратить утверждения о том, что Дональд Трамп не представляет большинство своих сограждан, когда в 2016 г. его избрали президентом. Своим именем он обеспечил победу тысячам кандидатов на местных выборах, и по сравнению с 2016 г. у него несколько миллионов голосов прибавилось.

В Европе никто не смеет высказать свои представления о происходящих событиях, если это отличается от идей, высказываемых образцом демократии – США. Полистайте их Конституцию, это займёт у вас всего несколько минут, и вы увидите, что суверенитетом там обладает не народ, а федеральные штаты. Её главный разработчик Александр Гамильтон говорил и писал в Federalist Papers, что её целью является установление режима, подобного британской монархии, но без аристократии и, что самое главное, без демократии.

Эта конституция продержалась два века лишь благодаря десяти компромиссным поправкам (Биль о правах). Однако в эпоху глобализации информации всем ясно, что карты краплёные. Разумеется, эта система толерантна, но она допускает существование олигархии. В Соединённых Штатах почти все законы разрабатываются группами давления, и от тех, кто будет избран в Конгресс или в Белый дом, мало что зависит. Политический персонал – это всего лишь дымовая завеса, маскирующая истинную власть. Все решения политиков анализируется этими группами, и они ежегодно выпускают отчёты, свидетельствующие об их покорности.

Европейцы, желая признать Соединённые Штаты демократической страной, не перестают утверждать, что выборы президента осуществляются избирателями. Однако это абсолютная ложь. Конституция не предусматривает избрание президента народом – президент избирается Коллегией выборщиков, назначаемых губернаторами. Со временем, губернаторы перед тем, как назначить кандидатов в Коллегию выборщиков, стали проводить тайные голосования. Некоторые штаты, но далеко не все, вписали это в свою конституцию. В итоге, Верховный суд США ничего не может поделать, как это было при решении признать победу Джорджа Буша над Эл Гором, набравшим большее число голосов избирателей. Он ясно заявил, что фальсификации на выборах, имевшие место во Флориде, выходят за рамки его компетенции.

Дональд Трамп мог бы выиграть выборы 2020 г, если бы Соединённые Штаты были на самом деле демократической страной. Но он их проиграл, так как в США правят олигархи, и политический класс его отвергает.

Джексоновцам, отстаивающим демократию, ничего не остаётся другого, как взяться за оружие, что явно предусмотрено второй поправкой к Конституции. В первоначальном смысле этого документа право граждан Соединённых Штатов приобретать и носить при себе оружие позволяет им восставать против правительственной тирании, как это было осуществлено в отношении британской монархии. Таков смысл компромисса 1989 г., который большинство из них считают утраченным.

Генерал Майкл Флинн, недолго продержавшийся на посту советника по Национальной безопасности, недавно призвал к приостановке Конституции и введению военного положения с целью предотвращения гражданской войны. Пентагон, во главе которого уходящий президент поставил дружественного ему генерала, держится в полной готовности.

Что касается Дональда Трампа, он заявил, что обратится в техасский суд по факту мошенничества на местных выборах. Техас является одним из двух штатов, установивших Республику ещё до вступления в Соединённые Штаты. И при вступлении было сохранено право на выход. В 2009 г. губернатор Техаса Рик Перри угрожал отделением. Эта идея здравствует и поныне. Сегодня местный Конгресс должен рассмотреть проект закона о референдуме по выходу штата из состава США, предложенный членом палаты представителей Кайлом Бидерманном.

Распад США может оказаться таким же быстрым, как и распад СССР. В своё время он был предсказан московским профессором Игорем Панариным. Анализ с учётом новых демографических данных был осуществлён Колином Вудардом. В итоге, страна может быть разделена на 11 независимых государств согласно их культурной основе.

11 культурных сообществ, на которые сегодня разделены Соединённые Штаты.

К уже упомянутым проблемам добавляются жалобы на законодательные органы двадцати штатов, которые приняли в связи с эпидемией Covid-19 законы, разрешающие проводить выборы в нарушение собственной Конституции. Если эти обращения увенчаются успехом, нужно будет аннулировать не только президентские выборы, но и выборы местные (парламентарии, шерифы, судьи и т.д.).

Однако проверить факты, на которые ссылаются в Техасе и других штатах, до заседания федерального Избирательного совета невозможно. Техас, как и другие штаты, где готовятся подобные обращения, равно как и те, что не признают результаты голосования, не смогут принять участие в назначении следующего президента Соединённых Штатов.

А в этом случае решение должно приниматься Конгрессом, в котором пуритане составляют меньшинство, а большинство принадлежит джексоновцам.