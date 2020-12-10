Виртуальное заседание Совета Безопасности, организованное по формуле Аррии 25 ноября 2020 года на тему «Немедленное прекращение односторонних принудительных мер» постоянными представительствами Южной Африки, Китая, Российской Федерации, из Нигера и Сент-Винсента и Гренадин.

Резюме, подготовленное соорганизаторами

Справочная информация

1. 25 ноября 2020 года постоянные представительства Китая, Нигера, Российской Федерации, Южной Африки и Сент-Винсента и Гренадин при Организации Объединенных Наций совместно организовали виртуальное заседание Совета Безопасности по формуле Аррии на тему «Немедленное прекращение односторонних принудительных мер». В заседании приняли участие представители более 70 стран, а председательствовал на нем Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций посол Чжан Цзюнь.

2. С сообщениями о серьезных последствиях односторонних принудительных мер выступили Специальный докладчик по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека г жа Алена Духан, Председатель Кубинской ассоциации содействия Организации Объединенных Наций г н Фермин Киньонес, Генеральный секретарь Сирийского общества Красного Полумесяца г-н Халед Эрксусси и доцент Мидлендского государственного университета Зимбабве д-р Нхамо Мхирипири.

3. Под односторонними принудительными мерами обычно понимаются меры экономического характера, вводимые одним государством, чтобы заставить другое государство изменить его политику. Примерами таких мер являются торговые санкции в форме эмбарго и нарушение финансовых и инвестиционных потоков, налаженных отправителями средств и странами, против которых вводятся санкции. Односторонние принудительные меры противоречат целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и нормам международного права и существенно затрудняют экономическое развитие и наращивание возможностей затронутых стран в области здравоохранения. В контексте пандемии коронавирусного заболевания (COVID 19) их негативное воздействие стало больше, чем когда-либо прежде, обращать на себя внимание государств-членов и вызывать их обеспокоенность. Начиная с 1989 года Генеральная Ассамблея раз в два года принимает резолюции, озаглавленные «Односторонние экономические меры как средство политического и экономического принуждения развивающихся стран», с 1992 года каждую сессию принимает резолюции, озаглавленные «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы», и с 1997 года ежегодно принимает резолюции, озаглавленные «Права человека и односторонние принудительные меры». Недавно и Генеральный секретарь, и Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека призвали отказаться от санкций, которые подрывают возможности стран принимать меры по борьбе с пандемией COVID 19. В ходе общих прений на семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи многие лидеры призвали к отмене односторонних принудительных мер. 5 октября 2020 года в ходе общих прений в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи 26 стран выступили с совместным заявлением, призвав к полной и немедленной отмене односторонних принудительных мер. Это заседание стало первым в истории заседанием по формуле Аррии, посвященным односторонним принудительным мерам.

Замечания и основные тезисы, высказанные соорганизаторами

4. Постоянный представитель Нигера при Организации Объединенных Наций посол Абду Абарри заявил, что односторонние санкции не гарантируют неукоснительного соблюдения прав человека и международного права; кроме того, нет гарантии, что они не являются политическим оружием, используемым исключительно в интересах государства, вводящего санкции. Их воздействие на население очень часто носит негативный характер, а их масштабы и воздействие на третьи стороны контрпродуктивны, примером чему может служить запрет на поддержание отношений со страной, в отношении которой вводятся санкции. Оратор призвал к отмене санкций, затрагивающих права человека, в условиях пандемии COVID 19.

5. Постоянный представитель Южной Африки при Организации Объединенных Наций посол Джерри Мэттьюз Матжила заявил, что односторонние принудительные меры, принимаемые одним государством или группой государств, ущемляют суверенитет затронутых государств, противоречат международному праву и препятствуют усилиям государств по достижению целей в области устойчивого развития. Согласно статье 41 Устава Организации Объединенных Наций Совет Безопасности является единственным органом, который имеет право применять принудительные меры, необходимые для обеспечения соблюдения норм международного права. Южная Африка сожалеет о том, что в резолюции 2532 (2020) Совета Безопасности не были приняты во внимание действия, необходимы для смягчения воздействия односторонних принудительных мер на усилия государств по борьбе с пандемией CODIV 19 и на гуманитарное положение в затронутых странах. Оратор подтвердил позицию Африканского союза, согласно которой экономические санкции в отношении Зимбабве и Судана должны быть отменены, с тем чтобы их правительства могли принимать адекватные меры реагирования на пандемию. Крайне важно оставаться верными нашему глобальному обязательству ни о ком не забыть.

6. Заместитель Постоянного представителя Сент-Винсента и Гренадин при Организации Объединенных Наций посол Халима Дешонг заявила, что все формы односторонних принудительных мер, какими бы ни были их заявленные цели и намерения, противоречат целям Устава Организации Объединенных Наций и наносят ущерб многостороннему сотрудничеству и противоречат принципам международного права. В разгар глобальной пандемии, когда существует насущная необходимость в многостороннем сотрудничестве, эти противоречия своей целью и применяемыми принципами подрывают сплоченность государств. Оратор призвала все могущественные страны отказаться от своих односторонних принудительных мер и наносящих вред ограничений в отношении более слабых стран.

7. Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций посол Василий Небензя заявил, что российская делегация при Организации Объединенных Наций всегда подчеркивала важность глобальной солидарности, взаимного уважения, многосторонности и совместных усилий. Но вряд ли удастся этого достичь, пока в мире остается большое число развивающихся стран, находящихся под воздействием односторонних принудительных мер. Не лишним будет напомнить, что подобные меры идут вразрез с Уставом Организации Объединенных Наций. Кроме того, они подрывают право на развитие. На практике «гуманитарные изъятия» работают неэффективно. Оратор привлек внимание к инициативе президента Владимира Путина о создании так называемых «зеленых коридоров» главным образом для товаров первой необходимости, продовольствия, медикаментов и средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с пандемией. В целях развития этого призыва оратор напомнил о недавней инициативе, в соответствии с которой система Организации Объединенных Наций при содействии реформированной системы резидентов-координаторов могла бы осуществлять мониторинг воздействия односторонних принудительных мер на постковидное восстановление фокусных стран.

8. Постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций посол Чжан Цзюнь заявил, что применение односторонних принудительных мер противоречит целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и нормам международного права. Они оказывают серьезное негативное воздействие на социально-экономическое развитие и ухудшают благосостояние населения затронутых стран. Кроме того, односторонние принудительные меры препятствуют проведению гуманитарных операций в уязвимых странах и подрывают возможности затронутых стран в сфере здравоохранения и их способность мобилизовывать ресурсы для борьбы с пандемией COVID 19. Поскольку незаконный характер и негативные последствия односторонних принудительных мер весьма очевидны, международное сообщество должно действовать незамедлительно, с тем чтобы положить конец таким мерам.

Основные тезисы состоявшейся дискуссии

9. Г жа Духан подчеркнула, что односторонние санкции подрывают существующие механизмы регионального и двустороннего сотрудничества. В странах, зависящих от импорта продовольствия, односторонние санкции нарушают существующие цепочки поставок и оплаты продовольствия и приводят к росту цен на продовольствие и медикаменты. Нельзя ожидать, что, нарушая права человека, страны, вводящие односторонние санкции, смогут гарантировать соблюдение прав человека. В условиях пандемии COVID 19 негативные гуманитарные последствия односторонних санкций стали более очевидными и более разрушительными. Оратор отметила, что односторонние санкции меняются: появляются их новые виды, средства, методы и цели, в том числе средства, используемые в киберпространстве. Негативное воздействие оказывается на осуществление права на жизнь и права на развитие, причем наиболее уязвимыми становятся женщины, дети, беженцы и мигранты. С учетом гуманитарных последствий односторонних санкций оратор предложила свести их к минимуму и применять предпочтительно под контролем Организации Объединенных Наций.

10. Другие докладчики отметили также, что сильнее всего от односторонних принудительных мер страдает гражданское население. Односторонние принудительные меры, введенные Соединенными Штатами Америки и Европейским союзом, препятствуют доступу к здравоохранению, образованию, питьевой воде и основным услугам, оказывают серьезное воздействие на потоки средств, закупку товаров и медицинские объекты гуманитарных учреждений, затрудняют восстановление и экономическое развитие и усугубляют нищету, особенно в странах, затронутых конфликтами. Односторонние принудительные меры также ограничивают нормальное передвижение людей в пострадавшие страны и из них. Так называемые изъятия по гуманитарным соображениям не действуют вовсе. Все докладчики призвали к немедленной отмене односторонних принудительных мер.

11. Большинство делегаций, принявших участие в заседании, приветствовали инициативу по созыву этого заседания и особо отметили следующие моменты:

a) предметом всеобщей обеспокоенности должно быть то, что некоторые государства и международные субъекты продолжают игнорировать свои обязательства по Уставу Организации Объединенных Наций и международному праву, когда они прибегают к односторонним принудительным мерам для достижения своих собственных целей;

b) односторонние принудительные меры противоречат целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций и нормам международного права. Некоторые страны используют односторонние принудительные меры для подавления законных суверенных правительств и даже пытаются сменить режим. Такая практика идет вразрез с основными нормами международных отношений и наносит колоссальный ущерб многосторонности и тем самым угрожает международному миру и безопасности;

c) негативное воздействие односторонних принудительных мер неоднократно подтверждалось в многочисленных резолюциях Генеральной Ассамблеи, а также в резолюциях Совета по правам человека. Односторонние принудительные меры существенно затрудняют социально-экономическое развитие затронутых стран и рост благосостояния их населения и препятствуют осуществлению права на жизнь, здоровье и достойную жизнь людей в затронутых странах. Практически во всех случаях односторонние принудительные меры ухудшают гуманитарное положение и даже приводят к возникновению серьезного социально-экономического и финансового кризиса;

d) необходимо также регулярно проводить обзор санкционных режимов Совета Безопасности, чтобы не допустить наступления последствий для гуманитарного положения;

e) делегации призвали все государства отдавать предпочтение диалогу, а не конфронтации, и взаимному уважению, а не односторонним актам и принуждению. Односторонние принудительные меры лишь усиливают разобщенность заинтересованных сторон и оставляют глубокие шрамы, которые препятствуют возобновлению прочных доброжелательных отношений и примирению;

f) делегации призвали к отмене односторонних принудительных мер, которые негативно сказываются на социально-экономическом развитии стран и источниках средств к существованию для людей. Эта практика односторонних принудительных мер должна быть немедленно прекращена без каких-либо предварительных условий, особенно в трудных условиях пандемии COVID 19;

g) Совет Безопасности, Генеральная Ассамблея, государства-члены, координаторы-резиденты Организации Объединенных Наций и Управление по координации гуманитарных вопросов должны внимательно следить за негативными последствиями односторонних принудительных мер для соответствующих стран и их населения и прислушиваться к призывам Генерального секретаря и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, предпринимая конкретные действия. Неправительственным организациям, гражданскому обществу, сотрудникам гуманитарных организаций и средствам массовой информации рекомендуется собирать информацию о проблемах, связанных с односторонними принудительными мерами, и доводить ее до сведения мировой общественности в рамках совместных усилий по устранению несправедливой практики.

12. Несколько делегаций отметили, что односторонние принудительные меры являются надлежащими, эффективными и легитимными средствами, которые в полной мере соответствуют международному праву и Уставу Организации Объединенных Наций и используются в рамках комплексной и соразмерной стратегии. Экономические санкции являются законным способом достижения целей в области внешней политики, безопасности и других целей национального и международного уровня. Никаких доказательств неэффективности изъятий по гуманитарным соображениям нет. Однако большинство делегаций с такими доводами не согласились.