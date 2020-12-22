Более половины населения Ливана живёт в нищете.

За какие-то несколько месяцев Ливан, который часто, хотя и ошибочно, называли единственным в арабском мире демократическим государством, и даже «Швейцарией Ближнего Востока», рухнул. Массовые манифестации против правящего класса (октябрь 2019 г.), банковский кризис (ноябрь 2019 г.), санитарный кризис (июль 2020 г.), взрыв в порту Бейрута (август 2020 г.) привели к исчезновению среднего класса и снижению почти на 200% уровня жизни.

С ливанской точки зрения этот ужас обусловлен тем, что главные лица правящего класса, за исключением главы конфессионального сообщества, к которому принадлежит автор, коррумпированы. Но они так думают потому что у них кончилось терпение, и им нужна правда.

После османской оккупации [1], в частности после обретения независимости в 1942 г. и особенно после гражданской войны (1975-90 г.г.), население Ливана не является нацией [2]. Оно представляет собой смесь конфессиональных сообществ. Конституцией и Тайскими соглашениями предусмотрено, что политические должности, а теперь и публичные должности предоставляются не в зависимости от способностей граждан, а распределяются между конфессиями согласно квотам. Каждое сообщество избирает своих руководителей. Это, главным образом, бывшие участники гражданской войны, признанные международным сообществом. Последние по своему усмотрению распределяют субсидии, поступающие от бывших колониальных держав. Они присвоили себе заоблачные суммы, которые давно перевели в иностранные банки, и не меньшие деньги распределили среди своей «клиентуры», наподобие сенаторов в Древнем Риме. Поэтому глупо обвинять сегодня в коррупции тех, кого раньше за ту же работу чествовали.

Эта система поддерживалась Соединёнными Штатами и Европейским союзом. Так президент Банка Ливана Рияд Саламе был признан лучшим в западном мире финансистом, перед тем как его обвинили в уводе ста миллионов долларов на личные счета в Соединённом Королевстве. Или два бывших Премьер-министра Саад Харири и Наджиб Макати присвоили себе значительные суммы из помощи, предоставленной Ливану Высоким представителем Европейского союза Федерикой Могерини для разрешения кризиса с отходами [3].

Только ливанцы, которых держали в неведении на протяжении востмидесяти лет, и по сей день не понимают, что происходило во время гражданской войны.

Они не понимают, что развал Ливана последовал после развала Йемена, Сирии, Ливии, Ирака и Афганистана. Не понимают, что в 2001 г. министр Обороны США Дональд Рамсфельд и его советник адмирал Артур Цебровски переопределили задачи, стоящие перед вооружёнными силами США, под требования рождающегося финансового капитализма. И что главная их цель состояла в том, чтобы разрушить все государственные структуры в странах Ближнего Востока с тем, чтобы никто, ни враги, ни союзники, не могли воспрепятствовать разграблению региона транснациональными корпорациями США.

«Война без конца», объявленная президентом Джорджем Бушем, ведётся по тщательно разработанным сценариям, и мы вынуждены констатировать, что разрушение государственных структур Ливана было реализовано при минимальных затратах.

Однако, ввиду эффективности ливанского сопротивления, эту цель можно было достичь не военными средствами и без участия Хезболлы. Всё было решено в апреле 2019 г., о чём свидетельствует ответ госдепа США во время визита ливанской делегации в США [4].

Решающую роль в осуществлении этого плана сыграла коалиция стран, включающая Соединённые Штаты, Соединённое Королевство, Израиль и Францию.

Пентагон намечает цель: разрушить Ливан и обеспечить эксплуатацию нефтегазовых месторождений (план посла Федерико Хофа).

Уайтхолл разрабатывает способ [5]: манипулировать поколением, сформировавшимся после гражданской войны, с целью свержения существующей системы, не заменяя её на другую. Британские пропагандисты организуют так называемую «октябрьскую революцию», которая, в противоположность некоторым высказываниям, вовсе не была спонтанной [6].

Израиль рушит ливанскую экономику благодаря контролю над всеми телефонными коммуникациями (за исключением частной сети Хезболлы) и её встраиванию в международную банковскую систему. Он вызывает банкротство банковской системы, спровоцировав южноамериканских наркоторговцев, которые хранили свои авуары в Ливане, на то, чтобы они вывезли их оттуда немедленно. Он душит экономику страны, взрывает с помощью нового оружия порт в Бейруте [7].

Что касается Франции, она предлагает приватизировать всё, что только можно, и для этого вытаскивает на сцену Саада Харири. Она не жалеет в его адрес красивых слов и в то же время покрывает грязью Хезболлу [8].

В итоге, страна на протяжении последующих двадцати лет будет отдана на разграбление. В частности, будут грабить её углеводороды, и при этом ливанцы будут бороться с козлами отпущения, не зная, кто их настоящий враг. Сегодня израильский порт Хайфа частично заменил порт Бейрута. Спустя некоторое время вся страна будет разделена, и территория, лежащая ниже реки Литани, будет присоединена к Израилю [9].

Однако нельзя забывать, что коалиция в составе США, Соединённого Королевства, Израиля и Франции, управляется исключительно Соединёнными Штатами. В Ливии США одни прикарманили нефтяные богатства страны. Вопреки данным обещаниям, союзникам достались всего лишь крохи. Тот же сценарий, похоже, будут реализован и в Ливане. Союзникам вряд ли что достанется, хотя преступление было совершено совместно.