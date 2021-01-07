Президент Ирана шейх Хасан Роухани – давний партнёр Израиля. Он намерен превратить Иран в «регионального жандарма», каким он был во время правления шаха Резы Пехлеви.

Правительство шейха Хасана Роухани не имеет ничего общего со Стражами Революции. Последние хотя ему и подчинены, напрямую зависят от Верховного лидера аятоллы Али Хоменеи.

План президента Роухани: капитализм и региональный империализм

Шейх Роухани так же, как и аятолла Хоменеи, является одним из членов шиитского духовенства, но не членом Стражей Революции, являющихся воинами.

Стражи Революции призваны отстаивать идеи имама Роухоллы Хомейни. Их главной задачей является экспорт антиимпериалистической революции и освобождение мира от англосаксонского империализма (США+СК +Израиль), от которого так пострадала их страна. Они не имеют никакого отношения к регулярной иранской армии, которая подчинена президенту Исламской Республики и цель которой состоит единственно в защите страны.

Во время долгой войны, которую против Ирана вёл в интересах США Ирак, аятолла Хоменеи был парламентарием. Это он путём давления добивается от Вашингтона поставок американского оружия в обмен на освобождение американских заложников в Ливане. После этого он налаживает связи с Израилем и обеспечивает поставки в страну современного оружия. Это он вводит в игру своего идейного наставника спикера Парламента ходжатолеслама Акбара Хашеми Рафсанджани. Вместе они организовали трафик оружия иранским «Контрас», которые принесли столько бед никарагуанским революционерам, а Рафсанджани большое состояние.

Позже аятолла Хоменеи в рамках секретных переговоров с Соединёнными Штатами в Омане договаривается о замене президента Ахмадинежада на Роухани. Последний во время предвыборной кампании представляет себя в качестве поборника нарождающегося финансового капитализма и заявляет, что Иран должен прекратить финансировать за рубежом всякие революции, включая шиитские, как ливанская Хезболла. При этом он даёт обязательства Соединённым Штатам и Израилю.

После избрания он вступает в переговоры с Вашингтоном согласно указаниям Вождя Революции аятоллы Хоменеи. Он намеревается вновь обрести звание «регионального жандарма», которое было присвоено шаху Резе Пехлеви (затем таковым стал Ирак Саддама Хусейна, а теперь Саудовская Аравия). Поскольку эта цель полностью противоречит идеям имама Хоменеи, переговоры велись под видом прекращения иранской ядерной программы. В них принимали участие ряд постоянных членов Совета безопасности ООН и Германии, и по результатам встреч в Женеве было заключено ядерное соглашение (2013 г.). Для Германии, Китая, Франции, Соединённого Королевства и России это не стало сюрпризом, так как всем было известно, что Иран с 1988 г. не проводил никаких работ по созданию оружия массового уничтожения. Следующий год Тегеран использовал для ведения двусторонних переговоров с Вашингтоном. В это время Хассан Роухани незаметно отзывает своего посла и военных из Сирии. Для борьбы против НАТО и джихадистов там остаются лишь Стражи Революции. А 14 июля 2015 г. в Вене публично подписывается соглашение 5+1.

Проект возрождения Сефевидской империи Хасан Роухани обнародует лишь во время избирательной кампании в 2007 г. Но делает это он осторожно через публикацию своего мозгового центра, продолжая тем временем использовать риторику имама Хоменеи. Сефевидская империя строилась на базе шиитской религии. «Великий Иран» должен включать в себя Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Азербайджан под властью Вождя Революции.

Последствия плана президента Роухани

Текст плана был сразу же переведён на арабский язык. Весь Средний Восток был потрясён. Ведь, если Азербайджан почти полностью является шиитским, другие перечисленные выше страны таковыми не являются.

В Ливане Хезболла глубоко разделена между своим генеральным секретарём Сайедом Хасаном Насраллой, отстаивающим националистические позиции, и его заместителем шейхом Наимом Касемом, открыто аплодирующим шейху Роухани.

В Сирии, где шииты малочисленны, президент Башар аль-Ассад (сам шиит, но при этом глубоко светский человек), едва сдержав свой гнев, сделал вид, что ничего не заметил.

В Ираке, где преобладающие по численности шииты стоят на националистических позициях и большинство из них, включая Моктаду аль-Садра, повернулись в сторону суннитской Саудовской Аравии.

В Иране генерал Касем Сулеймани из Стражей Революции стал главным соперником президента Роухани.

В Азербайджане, являющимся одновременно шиитским и тюркоязычным, правящий класс повернулся в сторону Турции, с которой он в итоге развязал войну против Армении.

В этой ситуации президент Дональд Трамп разрывает соглашение 5+1 (Совместный всеобъемлющий план действий) по ядерной программе Ирана. В противоположность западноевропейскому прочтению этих событий, речь шла не о пересмотре «мирных» инициатив его предшественника президента Обамы, а о предотвращении региональных преобразований по плану Роухани, согласно которому Левант должен принадлежать Ирану, а Кавказ Турции. Единственной задачей Белого Дома было предупреждение новой войны и втягивания в неё Соединённых Штатов.

В конце 2017 г. разительные отличия условий жизни членов правящей верхушки и простых людей вызывают массовые протесты. Бывший президент Ахмадинежад выступает одновременно и против него, и против Вождя Революции. Начинаются массовые репрессии. Много людей погибло, а бывшие члены кабинета Ахмадинежада закрытими судами были приговорены к длительным тюремным наказаниям по неизвестным мотивам.

Стараясь доказать, что Вашингтон не стремится столкнуть суннитов с шиитами и арабов с персами, президент Трамп принимает решение об устранении двух главных военачальников в обоих лагерях – суннитского халифа Абу Омара аль-Багдади и генерала Касема Сулеймани из Аль Кудс.

Тем самым было подтверждено, что истинными хозяевами в регионе остаются Соединённые Штаты. Но тем самым была оказана услуга и лагерю шейха Роухани. Последний беспощадно осуждал «Великого сатану» и обвинял главу секретных служб Ирана Мустафу аль-Казими в том, что он является агентом Соединённых Штатов. Однако, когда спустя всего лишь несколько недель Мустафу назначили Премьер-министром в Багдаде, президент Роухани был одним из первых, кто его поздравил и высказывал своё удовлетворение.

А израильские коллеги шейха Роухани заказывают убийство генерала Мохсена Фахризаде, физика-ядерщика и соратника генерала Сулеймани. Хомейнистское движение обезглавливается.

Президент Роухани и Израиль

Президент Роухани готов отказаться от Азербайджана в пользу Турции, если ему отдадут Левант. Он может рассчитывать на помощь Израиля, который, в противоположность распространённой на Западе идее, далёк от того, чтобы стать партнёром на долгие времена.

Это он первым вступает в контакты с Израилем по делу иранских «Контрас», о чём было сказано выше.

Это он владеет половиной трубопровода Эйлат-Ашкелон и его двумя терминалами, так необходимых израильской экономике. В конце 2017 г. Комиссия по иностранным делам и Обороне Кнессета приняла запрет на любые публикации по этой теме с наказанием вплоть до 15 лет тюрьмы.

Это он периодически принимает в Тегеране брата Беньямина Нетаньяху Идо, скромного писателя, проживающего то в США, то в Израиле или Иране, где у него в каждой из этих стран есть своя недвижимость.

Шейх Роухани надеется, что он сможет реализовать свой план, если президентом США станет Джо Байден. Ему не потребуется восстанавливать фальшивый договор по иранской ядерной программе, нужно всего лишь, чтобы Тегерану разрешили играть роль «регионального жандарма».