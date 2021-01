[1] “Αναπόφευκτος ο εμφύλιος πόλεμος στις ΗΠΑ”, του Τιερί Μεϊσάν, Μετάφραση Κριστιάν Άκκυριά, Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα) , Δίκτυο Βολταίρος, 15 décembre 2020.

[2] “Ο στρατηγός Μάικλ Φλιν, το κίνημα QAnon και οι εκλογές στις ΗΠΑ”, του Τιερί Μεϊσάν, Μετάφραση Κριστιάν Άκκυριά, Ινφογνώμων Πολιτικά (Ελλάδα) , Δίκτυο Βολταίρος, 1er décembre 2020.

[3] “The time for questioning the election results has passed”, Washington Post (United States) , Voltaire Network, 4 January 2021.

[4] “Trump’s final efforts to overturn election create discomfort for the military” (Οι τελικές προσπάθειες του Τραμπ να ανατρέψei τις εκλογές δημιουργούν δυσφορία στον στρατό), Paul Sonne & Missy Ryan & Ellen Narashima, The Washington Post, January 6, 2021.

[5] “‘I’ll See You in Four Years’: Trump and the Ghost of Grover Cleveland” («Θα σας δω σε τέσσερα χρόνια»: Ο Τραμπ και το φάντασμα του Γκρόβερ Κλίβελαντ »), Πέτερ Μπέικερ, The New York Times, January 3, 2021

[6] “Mike Pence letter to Members of Congress” (Επιστολή του Mike Pence προς τα Μέλη του Κογκρέσου), by Mike Pence, Voltaire Network, 6 January 2021.

[7] Leviathan or the matter, forme, & power of a common-wealth ecclesiastical and civil, Thomas Hobbes, 1651

[8] Σε αντίθεση με τη δημοφιλή πεποίθηση, η λειτουργία της «Πρώτης Κυρίας» δεν είναι τελετουργική, αλλά θρησκευτική. Εμπίπτει στη σύζυγο του προέδρου και, εάν είναι άγαμος, διαζευγμένος ή χήρος, στη γυναίκα της οικογένειάς του την οποία ορίζει.

[9] Σχετικά με τη δημοκρατία στην Αμερική, Alexis de Tocqueville, Gosselin (1ο μέρος 1835 2ο μέρος 1840.).

[10] Οι Δυτικοί πιστεύουν ότι οι Μαύροι και οι Ισπανόφωνοι καταψήφισαν όλοι τον Τραμπ. Στην πραγματικότητα, το 18% των ψηφοφόρων του ήταν Αφροαμερικανοί και το 37% Λατίνοι σύμφωνα με τα ινστιτούτα πολιτικής επιστήμης.

[11] “Executive Order on Preventing Online Censorship”, by Donald Trump, Voltaire Network, 28 May 2020.