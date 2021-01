O CentCom (Comando dos Estados Unidos para o Oriente Médio Alargado) vigiará agora igualmente Israel, o qual até então estava colocado na zona do EuCom (Comando dos Estados Unidos para a Europa) [ 2 ].

O Pentágono dispõe de cinco comandos regionais encarregados de aplicar a política imperial. Os chefes destes comandos são apelidados os «vice-reis», em referência ao vice-rei britânico do Império das Índias [ 1 ].

