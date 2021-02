Mark Zuckerbergs selskap Facebook har allerede sensurert flere regjeringer. Etter å ha stengt den franske hærens konto i Den Sentralafrikanske Republikken og i Mali i desember 2020, pluss den til den sittende presidenten i De Forente Stater, har Facebook nylig stengt kontoen til den ugandiske president Musevenis team.

Avgjørelsen kom bare få dager før det ugandiske presidentvalget der president Yowen Museveni stilte for andre gang i et forsøk på å slå sin motkandidat sangeren Bobi Wine.

Dette er på linje med partnerskapet signert mellom dette transnasjonale selskapet og Atlantic Council for å oppfordre til «korrekt bruk av Facebook i valg rundt omkring i verden, for å overvåke desinformasjon og utenlandsk innblanding, og for hjelpe til å utdanne borgere og sivile samfunn».

I 2011, etter ordre fra Israel, sensurerte Facebook kontoer som oppfordret til oppstand i de palestinske områdene.

Også i 2011 roste president Obamas utenriksminister Hilary Clinton Facebooks rolle i «Den Arabiske våren», som oppfordret til regimeskifte i Egypt, Tunisia og Libya.

I 2013 avslørte Edgar Snowden at Facebook tillot National Security Agency (NSA) adgang til personlige data hos alle deres bruker.

I 2015 erklærte Facebook at Hizbollah og Den Syrisk-Arabiske Republikken var terrorist-organisasjoner. De stengte kontoene til flere fjernsyns-nettverk, inkludert Al-Mayadeen (på den tiden den mest sette nyhetskanalen i den arabiske verden), Sama og Dunia (to syriske offentlige fjernsynskanaler) og også Ikhbaniya (et privat syrisk fjernsyns-selskap), samtidig som de sørget for trenings-tjenester fir jihadistene.

I 2017 avslørte Shelley Kasli, sjefredaktør for Great Game India hvordan Facebook hadde greidd å manipulere informasjon i India slik at Narendra Modi ble valgt til statsminister.

i 2017 drømte Mark Zuckerberg om å bli visepresident i De Forente Stater, dersom president Donald Trump ble dømt i riksrettsssaken.

Han neste mål var å bli president ved å tvinge Mike Pence til å gå av.

Han hadde samlet seg et kommunikasjons-team rundt Barack Obamas tidligere kampanjesjef. Men da han møtte hard motstand i en kongress-høring. valgte han en annen strategi.

I 2018 forbød Facebook den mellomstatlige fjernsynskanalen TeleSur, som var et fellesprosjekt skapt av Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay og Venezue

Facebook i Frankrike blir ledet av Laurent Solly, tidligere president Sarkozys stabssjef, og nummer to i det private fjernsynsselskapet TF1. Han er gift med Caroline Roux, stjernejournalist i den offentlige fjernsynskanalen France2.

Internasjonalt er Facebooks direktør for public relation LiberalDemokraten Nick Clegg, Han var i sin tid nestkommanderende for den britiske statsministeren David Cameron.

Facebook er også involvert i den afrikanske kolonipolitikken med sitt undersjøiske kabel Project 2 Africa, og som omringer hele kontinentet.

Dette nettverket vil ha forbindelse til de viktigste havnene, men vil ikke kunne spre seg innover i landet.

Facebook begynte å sensurere enkeltpersoner som de kalte ekstremister, uten noen slags offentliggjøring.

I dag er dette multinasjonale selskapet mektigere enn de mektigste regjeringer.