Stanford Üniversitesi’ne göre, Kovid-19’a karşı otoriter önlemler (işyeri kapatma, sokağa çıkma yasağı, eve kapanma) uygulayan 8 ve halkına yalnızca önerilerde bulunmakla yetinen 2 ülkedeki salgın eğrileri karşılaştırıldıktan sonra, iki grup arasında önemli ölçüde farklı sonuçlar olmadığı görüldü.

Araştırmacılar, Güney Kore ve İsveç’in sonuçlarıyla, Almanya, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İran, İtalya, Hollanda ve Birleşik Krallık’taki sonuçları inceledi.

Vardıkları sonuç:

« Küçük faydalar göz ardı edilmemekle birlikte, zorunlu evlere kapanma ve işyeri kapatma kararları, pandeminin erken aşamalarında 8 ülkede vakaların artmasını önlemede önemli faydalar sağlamış gibi görünmüyor. Daha az kısıtlayıcı müdahalelerden kaynaklanan davranış değişiklikleri ile vaka sayısının artışında benzer azalmalar elde edilebilir ».