Beyaz Saray’ın yeni internet sitesinde « Bize Ulaşın » bölümü bulunmaktadır. Bu arada site ziyaretçilerinden kimliklerinin belirlenmesine imkan veren bir anket doldurmaları istenmektedir.

Anket, bir « Zamirler » açılış menüsünü içermektedir:

o (kadın)

o (erkek)

onlar (cinsiyetsiz)

diğer

Paylaşmak istemiyorum.

Başkan, herkesin cinsiyetini seçme hakkına sahip olduğuna karar verdi. Bu, herkesin erkek veya kadın tuvaletine gitmeyi seçme, erkek veya kadın spor yarışmalarına vb. katılmayı seçebilmesi anlamına gelmektedir.