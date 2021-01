Im Jahr 2019 hat Twitter Konten in Iran, Saudi-Arabien, Russland, Bangladesch und Spanien zensiert, um die Verbreitung von "von Staaten unterstützten Informationen" zu blockieren.

Ebenfalls im Jahr 2019 begann Twitter, institutionelle Konten in Venezuela zu sperren, darunter die Konten der Zentralbank, der Streitkräfte, des Pressebüros der Präsidentschaft der Republik und des Finanzministeriums.

Im Jahr 2020 hatte Twitter ein Abkommen mit der britischen Regierung unterzeichnet zur Bekämpfung von "Lügen" (sic). Kurz darauf nahm es an der US-Präsidentschaftskampagne teil und zensierte alle Korruptionsbotschaften über Hunter Biden und seinen Vater Joe (darunter jene der New York Post).

Nach der Einnahme des Kapitols am 6. Januar 2021 zensierte Twitter nicht nur 70.000 Konten von Donald Trump und seinen Anhängern, sondern auch das Konto, das er als amtierender Präsident der Vereinigten Staaten benutzte.

Ebenso hat es gerade das Konto der Nationalversammlung von Venezuela, deren Wahl es anficht, zensiert.

Das Sekretariat von Jack Dorsey, Direktor von Twitter, behauptet, dass all diese Entscheidungen von Untergebenen getroffen wurden, ihn nicht einbeziehen und dass es sie bereut. Es weist ferner darauf hin, dass Herr Dorsey für Kommentare nicht erreichbar sei.

Mitglied der Republikanischen Partei, Jack Dorsey strebt das Rathaus von New York an. Er engagierte sich bereits indirekt im öffentlichen Leben in Kalifornien, aber auch weltweit. Er ist Verwalter des Berggruen Institute und setzt sich auf diese Weise für den freien Handel mit China ein. Er verfügt über Zugänge in der französischen und deutschen Regierung. Er hat sich weitgehend dafür eingesetzt, um das jüngste Abkommen zwischen der Europäischen Union und China zu fördern.

Twitter - wie Facebook - begann damit, Persönlichkeiten zu zensieren, die als Extremisten bezeichnet wurden, ohne auf Missbilligung zu stürzen. Jetzt ist diese transnationale Firma mächtiger als die mächtigste Regierung.