Die Antrittsrede von Präsident Biden am 20. Januar 2021 war voller guter Absichten, stimmt aber mit den Tatsachen ebenso wenig überein wie mit seinen Aussagen [1].

Es war eine Ode an die Demokratie und ein Aufruf zur nationalen Einheit.

Es war jedoch grotesk, seinen Vorgänger und dessen Wähler einer Opposition gegen die Demokratie zu bezichtigen, und das von einem Mann, der in einer nicht-demokratischen Wahl gewählt wurde. Es sei daran erinnert, dass die Wahlauszählung an vielen Orten hinter verschlossenen Türen erfolgte, ohne Zuschauer oder Beobachter, wie in einer Diktatur. Im Übrigen ist die Stille der "demokratischen" Staaten äußerst schockierend.

Außerdem war der Aufruf zur nationalen Einheit, vor einer kleinen Auswahl von Privilegierten, unter dem Schutz von 25.000 bewaffneten Männern, etwas Surrealistisches.

Was den Rest der Rede betrifft, so war dies eine Ankündigung der Rückkehr des Imperialismus und seiner Rechtfertigung durch den US-Exzeptionalismus. Präsident Biden sagte: "Wir sind eine große Nation. Wir sind gut" (...) "Wir können Rassengerechtigkeit schaffen und sicherstellen, dass Amerika wieder die erste Macht des Guten in der Welt wird" (sic). Die Afghanen, Iraker, Libyer, Syrer, Jemeniten und Libanesen werden es zu schätzen wissen.

All dies ist nicht neu, aber man dachte, der Albtraum des Imperialismus sei vorbei.

Was Joe Biden schon getan hat

Joseph Robinette Biden Jr. (78) trat vor mehr als einem halben Jahrhundert in die Politik ein. Er war sieben Mal Senator (von 1973 bis 2009) und zweimal Vizepräsident (2009-2017).

Als Gewählter von Delaware beteiligte er sich an US-amerikanischen Operationen gegen Steueroasen, die die USA nicht unter ihrer Kontrolle hatten. Es ging darum, die Kapitalbesitzer zu zwingen, sie in das größte Steuerparadies der Welt zu transferieren: Delaware.

Während seiner gesamten Amtszeit verteidigte er vor allem die Interessen des Pentagon.

Während der Jugoslawienkriege setzt er sich für die Bewaffnung der bosnischen Muslime ein und unterstützt sowohl die Arbeit der Arabischen Legion von Osama bin Laden als auch die der saudischen und iranischen Truppen [2]. Zusammen mit seinem Freund, dem republikanischen Senator John McCain, drängt er Präsident Bill Clinton, im Kosovo zu intervenieren.

Während des Krieges in Afghanistan ist er die erste politische Persönlichkeit, die den afghanisch-amerikanischen Präsidenten Hamid Karzai unterstützt.

Er fördert die Idee eines Krieges gegen den Irak und der Ermordung von Präsident Saddam Hussein. Später wird er im Einklang mit der Rumsfeld/Cebrowski-Strategie einem Plan seinen Namen geben, der den Irak in drei verschiedene konfessionelle Länder aufspaltet.

Als er Vizepräsident wurde, beteiligt er sich an der Manipulierung der UN-Menschenrechtskommission hinsichtlich der Lage in Libyen und rechtfertigt damit die Zerstörung dieses Landes. Er beteiligt sich auch an der Propaganda gegen Syrien und unterstützt die Dschihadisten. Nach der russischen Intervention jedoch, als das Weiße Haus versucht, seinen gesamten Einsatz aus diesem Land abzuziehen, wälzt er die Verantwortung für die begangenen Verbrechen auf Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei ab, bevor er sich zurückzieht.

Jo Biden ist auch eine große Unterstützung für Hollywood. Er sorgte persönlich dafür, dass Hacker-Ladestandorte wie Mega-upload geschlossen und deren Konstrukteure verhaftet wurden, um die Lizenzgebühren der großen Studios zu bewahren.

Joe Bidens Gesundheitszustand erlaubt ihm nicht zu regieren.

Jeder weiß, dass der Präsident der Vereinigten Staaten senil ist. Während seines Wahlkampfes hat er immer wieder Menschen und Orte verwechselt und sogar die Initiativen seines Sohnes, der vor fünf Jahren verstorben ist, gefördert. Er sollte also die Macht nicht selbst ausüben. Im Moment wird sein Kabinettschef, Ron Klain, an seiner Stelle entscheiden. Möglicherweise könnte der Kongress bald feststellen, dass der Präsident nicht in der Lage ist, sein Amt auszuüben, und seine Macht seiner Vizepräsidentin, Kamala Harris, übergeben.

In der gegenwärtigen Zeit ist Ron Klain ein echter Verfechter der Interessen der transnationalen Unternehmen, um in China Profit zu machen. Seine Frau, Monica Medina, ist eine Umweltschützerin. Sie war bei der Familie Wharton, der Eigentümerin des Wallmart-Händlers angestellt; sie sind globale Milliardäre, die ihr Vermögen aus Standortverlagerungen nach China beziehen.

Joe Bidens erste Schritte

Die Website des Weißen Hauses verkündet die sechs Prioritäten des neuen Präsidenten:

1. Das Klima (d.h. eine Revolution für saubere Energie);

2. Rassengerechtigkeit (vor allem nicht Gleichheit);

3. die Wirtschaft (es geht darum, zur Situation vor der Covid-19 zurückzukehren);

4. Gesundheit (er will das Gesundheitssystem vereinfachen und seine Kosten senken);

5. Die Einwanderung (die erleichtert werden soll);

6. Wiederherstellung des globalen US-amerikanischen Standings.

Am Tag der Amtseinführung wurde eine Kaskade von Texten veröffentlicht. Sie veranschaulichen dieses Programm nur teilweise und wurden von Persönlichkeiten der extremen Linken der Partei verfasst (unter der Annahme, dass das Wort extreme Linke heute einen Sinn hat).

Die erste Proklamation des Präsidenten wird erfolgt sein, um den Tag seiner Eröffnung zu einem Tag der Einheit zu machen [3]. Unter Bezugnahme auf den hl. Franz von Assisi und dessen Rede anlässlich der Berufung des hl. Augustinus, behauptet er, dass die Demokratie vorherrsche (in Anspielung auf die "beklagenswerten" Wähler von Donald Trump, die nichts respektieren) und ruft alle US-Amerikaner auf, das nächste Kapitel dazu zu schreiben.

Dann kündigte Präsident Biden seine Absicht an, in das Pariser Klimaabkommen wieder einzutreten [4]. Im Gegensatz zu den Medienberichten geht es in der Tat darum, wieder in das System des finanziellen Ausgleichs einzutreten, das Emissionsrechte für Treibhausgase erlaubt; ein System, von dem nur die Eigentümer der Chicagoer Börse profitieren werden und das wahrscheinlich keine Auswirkungen auf das Klima haben wird [5].

Das erste Dekret wird die "Gerechtigkeit" der Rasse voranbringen [6]. Rassengleichheit würde voraussetzen, dass alle Menschen gleich sind, und dass Rassen also nicht existieren. Im Gegenteil, Präsident Biden ist der Ansicht, dass die Menschheit in verschiedene Rassen unterteilt ist und dass jeder von ihnen gleich viel gegeben werden muss, unabhängig von der Größe ihrer Bevölkerung. Das ist eine antidemokratische Haltung, die für das neo-puritanische Denken typisch ist. Joe Biden hat eine lange Vergangenheit bezüglich rassistischer Witze (einschließlich gegen Barack Obama). Dieses Dekret soll sie vergessen lassen.

Die zweite Proklamation war die Beendigung der "diskriminierenden" Einreiseverbote in die USA [7]. Präsident Trump hatte den Bürgern von Staaten, deren Botschaften nicht überprüfen konnten, ob sie Dschihadisten waren oder nicht, den Zugang zum Land verwehrt. Es steht aber fest, dass, Herr Biden und seine Freunde, die den erweiterten Nahen Osten verwüsteten, alle betroffenen Länder eine starke muslimische Bevölkerung hatten. Der neue Präsident ist daher der Ansicht, dass diese Sicherheitsmaßnahme die Muslime diskriminiert.

Ein zweites Dekret macht das Tragen der chirurgischen Maske in allen Bundesverwaltungen obligatorisch [8]. Präsident Biden beabsichtigt, alle wissenschaftlichen Empfehlungen gegenüber der Covid-19 umzusetzen. Er erklärt, seine Beamten zu schützen, indem er die Maske zur Pflicht macht. Das Center for Disease Control and Prevention (CDC, die Bundesagentur zur Bekämpfung von Epidemien) hatte gerade die gesamte medizinische Literatur der Welt zu diesem Thema untersucht, um das Tragen von Masken zu bewerten. Sie kam zu dem Schluss, dass es keinen Nutzen im täglichen Leben habe, aber die Epidemie bei Versammlungen von Menschen, die singen oder schreien (Sportspiele, Konzerte oder religiöse Zeremonien) reduzieren kann. Die CDC hat sofort, gehorsam, ihre wissenschaftlichen Empfehlungen an die Rede des Präsidenten angeglichen.

Das dritte Dekret überarbeitet die Einwanderungspolitik [9]. Entsprechend der "wachen" (Woke) Ideologie geht es darum, den Bau der Mauer an der mexikanischen Grenze zu stoppen und die Ankunft der südamerikanischen Migranten zu organisieren. Eine Kolonne von Zehntausenden von Honduranern marschiert sofort in Richtung des "Landes der Freiheit".

Das folgende Dekret ändert die Regeln der Volkszählung [10]. Tatsächlich hatte Präsident Trump illegale Einwanderer davon ausgeschlossen. Nun, laut dem Text des Dekrets selbst, kann man jedoch hoffen, wenn man diese mitzählt, die Zahl der Abgeordneten zu erhöhen, die den einwanderungsfreundlichen Bundesstaaten zugeschrieben wird. Es geschieht ziemlich selten, dass ein Wahltrick auf diese Weise öffentlich vor sich geht.

Ein Brief an den Generalsekretär der Vereinten Nationen informiert ihn über den Widerruf des bevorstehenden Austritts der Vereinigten Staaten aus der Weltgesundheitsorganisation [11]. Auch hier hatte Präsident Trump beschlossen, sich zurückzuziehen, weil diese Organisation von einer Abhängigkeit von der US-CDC zu einer anderen nach China übergegangen war. Da es keine neuen Elemente gibt, ist der Widerruf von Präsident Biden ausschließlich ideologisch.

Die Folge ist ähnlich, wie diese Entscheidung, dass jeder seine sexuelle Identität unabhängig von seinem Geschlecht wählen kann [12]. So wird in der Rubrik "Korrespondenz" (Contact us) auf der Website des Weißen Hauses gefordert, sein Geschlecht anzuzeigen: männlich, weiblich, neutral oder was auch immer. Die neuen Bestimmungen ermöglichen es außerdem jedem Sportler, zu entscheiden, ob er an männlichen oder weiblichen Wettrennen teilnehmen möchte.

Es ist möglich, dass diese Texte andere Ziele haben, nämlich nur bestimmte Wähler zu befriedigen, oder dass sie von einer neo-puritanischen Bruderschaft geschrieben wurden, aber es ist auch möglich, dass sie die Richtung angeben, die Präsident Biden gewählt hat. Dies ist umso überraschender, als Präsident Trump die Macht verlassen hat und nun von der Republikanischen Partei ignoriert wird. Es gab keinen Grund, einen Mann am Boden zu schlagen und seine Wähler zu provozieren. Dies ist umso ungeschickter, als diese kindische Haltung gegen alles, was sein Vorgänger getan hat, keineswegs die extreme Linke der Demokratischen Partei beruhigt. Man erwartete von den Trump-Anhängern Demonstrationen am Tag der Amtseinführung, es gab aber keine. Am nächsten Tag waren es jedoch die Antifas, die in mehreren Großstädten Aufstände auslösten, mit dem Schrei von "Fuck Trump! Fuck Biden! ».

Tatsächlich schürt Präsident Biden die Spaltung und marschiert seinerseits in Richtung Bürgerkrieg.