Devlet Başkanı Nicolás Maduro, tüm dünyanın şüpheci gözlerinin önünde Venezüellalı araştırmacıların Kovid-19’a karşı yan etkisi olmayan % 100 etkili bir ilaç olan Carvativir’i geliştirdiğini açıkladı.

Bu ilacın dokuz ay süresince test edildiği bildiriliyor. İlacın ana etken maddesinin ne olduğu bilinmiyor, sadece anti-viral olduğunu biliniyor.

Devlet Başkanı Maduro, bu ürünün ALBA (Amerika için Bolivarcı İttifakı) üyesi tüm müttefik ülkelerine dağıtılacağına dair güvence verdi. Maduro, bu ilacın hastalığın hangi aşamasında reçete edilmesi gerektiğini belirtmeden « her dört saatte bir, dil altına on damla ve mucize gerçekleşiyor » diyerek güvence verdi.

Carvativir, rahip olarak ölen ve Papa II. John Paul’ün azizlik mertebesine yükseltme sürecini başlattığı Venezüella viroloji okulunun kurucusuna atıfta bulunarak « Kutsanmış José Gregorio Hernández’in mucizevi damlacıkları » olarak adlandırılmıştır.

Sağlık sistemi çökmüş olan Venezüella, öte yandan on milyon doz Sputnik V Rus aşısından ithal etmektedir.