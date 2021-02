For en hel verdens skeptiske øyne kunngjorde president Nicolás Maduro at venezuelanske forskere har utviklet et medikament, kjent som Carvativir, som er 100% effektivt mot Covid-19 og uten bivirkninger.

Legemidlet ble angivelig testet i ni måneder. Det er fortsatt ikke klart hva det er laget på basis av, bare at det er en antiviral medisin.

President Maduro hevdet at den ville bli distribuert til alle ALBA (Bolivarian Alliance for the Americas) allierte land. "Ti dråper under tungen, hver fjerde time og miraklet vil gå i oppfyllelse" forsikret han, uten å spesifisere på hvilket stadium av sykdommen stoffet skulle administreres.

Carvativir blir kalt "de mirakuløse dråpene til den salige José Gregorio Hernández". Med henvisning til grunnleggeren av den venezuelanske virologiskolen som døde i de hellige ordener og for hvem pave Johannes Paul II startet prosessen med kanonisering.

Venezuela, hvis helsesystem har kollapset, importerer også ti millioner doser av Russlands Sputnik V-vaksine.