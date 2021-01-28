Venezüella Bolivarcı Cumhuriyeti Devlet Başkanı Nicolás Maduro, araştırmacıların Kovid-19’u tedavi edebilen bir ilaç geliştirdiklerini duyurdu. Ülkesinin bu ilacı üreteceğini ve Alba üyesi müttefik ülke halklarının erişimine açık hale getireceğini belirtti.

Bunu yaparken aşı şirketlerinin kapitalist uygulamalarına ilişkin mizah yaptı ve bu ilacı Tanrı’nın bir armağanı olarak sundu.

Tedbirli olunursa, salgının çözümü ancak tartışılarak bulunabilir.

Ulusötesi YouTube (Google) ve ardından ulusüstü Facebook ve Twitter şirketleri, Venezüella sağlık ve eczacılık yetkilileri tarafından onaylanmış olmasına karşın halen bu ilaç yani Carvativir ile ilgili tüm mesajları silmektedir. Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yanlış umutlar yaydığını ve hastaları ciddi riske attığını düşünmektedirler.

Tabi bu ulusötesi şirketlerin çıkarı hastaların tedavi edilmesini değil aşı stratejisini savunmaktadır.

Carvativir’in, hem kanın pıhtılaşmasını önleyici, hem de antiviral doğal bir ürün olduğu belirtilmektedir.