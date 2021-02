Presidenten i den bolivariske republikken, Venezuela, Nicolas Maduro har annonsert at forskere der har utarbeidet en medisin som kan behandler Covid-19, uten noen bivirkninger.

Den kalles Carvativir.

Han kunngjorde også at den vil bli produsert i store mengder og vil bli tilgjengelig for medlemsstatene i ALBA (den bolivariske alliansen for Amerika).

Når han gjør dette omgår han den kapitalistiske praksisen til vaksine-selskapene.

Han understreker at den venezuelanske medisinen vil komme som en gave fra Gud.

Om den blir behandlet med forsiktighet, kan løsningen på epidemien kun bli løst gjennom debatt.

Den sosiale mediegiganten YouTube (eid av Google) følger etter Facebook og Twitter, og holder nå tilbake enhver rapport som har med Carvativir å gjøre, til tross for at medisinen har blitt godkjent aV venezuelanske helse- og farmasi-myndigheter.

De antar at president Nicolas Maduro kun sprer et falskt håp, og at han utsetter folket sitt for en seriøs risiko.

En annen mulighet er naturligvis at disse selskapene har egne interesser i å fremme vaksine-strategien, framfor å behandler folk som er syke.

Den påståtte Carvativir er et naturprodukt med både antikoagulerende og anti-virus innhold.