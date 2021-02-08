Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ön Yargılama Dairesi, 5 Şubat 2021’de, İsrail’in 1967’den beri işgal ettiği topraklarda, yani Gazze ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da işlenen olası suçları yargılama yetkisine sahip olduğunu ilan etti.

Bu karar, Filistin Devleti’nin ne kesin statüsüne ne de sınırlarına ilişkin bir karardır, yalnızca Mahkeme’nin yargı yetkisine hükmetmektedir.

Mahkeme, hükmünü 29 Kasım 2012 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve « Filistin halkının 1967’den beri işgal edilen Filistin topraklarında Filistin Devleti’nde kendi kaderini tayin ve bağımsızlık hakkını [yeniden vurgulayan] » 67/19 sayılı kararına dayandırmıştır.

Bu karar, İsrail’in Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze halkına karşı işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan mahkum edilmesinin yolunu açmaktadır. Bununla birlikte, Oslo Anlaşmalarındaki hükümlerin Mahkemenin Savunma Kuvvetleri (Tsahal) üyeleri ve İsrail hükümeti gibi şüpheli suçlulara karşı yakalama ve hatta tutuklama emri çıkarmasına engel olup olmadığı konusu açıklığa kavuşturulmalıdır.

Şimdiye kadar işgal altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlardan hiç kimse sorumlu tutulamıyordu.