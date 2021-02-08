Panama artık Venezüella’nın alternatif devlet başkanı Juan Guaidó’yu değil, anayasal devlet başkanı Nicolás Maduro’yu tanıyor.

Panama, simgesel olarak, Juan Guaidó tarafından atanan büyükelçinin akreditasyonunu geri çekti ve Nicolás Maduro tarafından atanan büyükelçiyi tanıdı.

Latin Amerikalılar, Kongre Binası’nın ele geçirilmesinden, Başkan Biden’ın göreve getirilmesinden ve eski Başkan Trump aleyhine bir parlamento davasının açılmasından bu yana ABD’den artık daha az korkmaktadırlar.