Heksejakten som har startet i De Forente Stater som det mest ideologiske tiltaket noensinne godkjent av nypuritanistene i Biden-administrasjonen blir avvist av folkeopinionen.

Bare 45 % av befolkningen i USA er enige i at man skal stanse byggingen av muren mot Mexico,

Mens bare 42 % er for at man skal ta imot immigranter fra de muslimske landene der USAs ambassader ikke har en skikkelig kontroll-prossess.

Medlemmene av den internasjonale olympiske komite er forvirret rundt president Bidens avgjørelse om å la hver atlet selv velge hvilken kategori - mannlig eller kvinnelig - han eller hun ønsker å konkurrere i.

Noen ønsker til og med å fastsette testosteron-nivået for kvinnelige konkurrenter.

Flere hundre mennesker som sitter i 42 Pentagons rådskomite, har blitt bedt om å slutte, ellers vil de bli sparket før måneden er omme.

De fleste av dem ble utnevnt i løpet av de to siste månedene av Trums administrasjon.

Dette er den største utkastelsen i Pentagons historie, inkludert da den kalde krigen var på høyden under McCarthyismens tid (1953 - 54).

Representantenes Hus er nå er ferd med å finne en måte å anklage Georgias nye representant Marjorie Taylor Greene på for å antyde at det fantes ikke noe fly som traff Pentagon den 11. september 2001, og at angrepene ikke ble begått av al Qaida men av en gruppe fra USAs «deep state». (Thierry Meyssans teori).

Den republikanske minoriteteslederen Mitch McConnell annonserte øyeblikkelig at han ikke slutter seg til hennes «løgner», og vil ikke støtte henne.

Den republikanske representanten Adam Kinzinger samler nå inn penger for å hindre tidligere president Donald Trumps innflytelse i Det Republikanske Partiet.

I mellomtiden har senatets demokratiske majoritetsleder Charles E. Schumer lagt inn en resolusjon den 2. februar 2021 for å tvinge FBI til å etterforske QAnon-bevegelsen - som blir regnet som en trussel mot demokratiet, og å kriminalisere den.

Samtidig gjennomfører mainstream media nå en svertekampanje for å begrense QAnons politiske Innflytelse og framstille dem som en anti-pedofil sekt.