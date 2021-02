USAs president Joe Biden har nettopp opphevet reformen i det nasjonale sikkerhetsrådet (National Security Council – NSC) som ble gjennomført av hans forgjenger, Donald Trump [1].

Etter at sistnevnte kom til makten, ekskluderte han CIA-direktøren og formannen for Den militære sjefsnemnd fra rådets faste møter [2]. På den måten isolerte han NSC fra innflytelsen av US-imperialismens hovedarkitekter. Takket være denne reformen kunne han bli den andre presidenten siden andre verdenskrig som ikke har startet en ny krig. Den første presidenten var demokraten Jimmy Carter som ble valgt i kjølvannet av en serie av åpenbaringer som fremhevet statskuppene og attentatene som hadde blitt gjennomført av CIA over hele verden.

President Bidens nylige sjakktrekk tydeliggjør at han har som hensikt å gjenopplive CIAs kjeltringstreker. CIA-direktøren og formannen for Den militære sjefsnemnd skal igjen få delta i alle møter av det nasjonale sikkerhetsrådet, men ikke nødvendigvis i slike som involverer «Principals», dvs. de viktigste statstjenestemennene.