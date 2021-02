Le 28 janvier 2021, l’OTAN a retenu la proposition française d’accueillir à Toulouse un nouveau centre d’excellence exclusivement dédié à l’espace.

Florence Parly salue cette décision qui illustre la reconnaissance de l’expertise française en matière spatiale et qui consacre la vocation spatiale de Toulouse. Elle donne, par ailleurs, corps à l’ambition affichée par l’OTAN dans ce domaine.

Situé à Toulouse, ouvert à nos alliés et partenaires, ce centre sera situé au coeur du plus grand écosystème spatial en Europe, entouré du commandement de l’espace de l’armée de l’air et de l’espace, du Space Lab, d’industries spatiales internationales de premier plan, d’acteurs du "New Space", de laboratoires innovants, d’universités et de centres de recherches. Il bénéficiera d’une expertise unique, à la fois privée et publique, militaire et civile, industrielle et académique. Ce centre d’excellence réalisera des travaux de doctrine, des formations, des exercices, des analyses et de la prospective de manière autonome ou avec le commandement de l’espace puisqu’ils seront colocalisés.

En 2019, les alliés ont adopté une politique spatiale de l’OTAN et reconnu l’espace comme milieu d’opérations, au même titre que les milieux aérien, terrestre, maritime et cyber. Cette politique a pour but d’encadrer l’approche de l’OTAN concernant l’espace et de soutenir au mieux les opérations et les missions de l’Alliance dans des domaines tels que les communications, la navigation et le renseignement. Grâce aux satellites, les alliés et l’OTAN peuvent répondre aux crises avec plus de rapidité, d’efficacité et de précision.

Le commandement de l’espace poursuit le travail avec l’OTAN pour accueillir le centre d’excellence espace dès l’été 2021, concomitamment à sa propre montée en puissance sur le site. À terme, le centre accueillera 42 personnes dont 17 étrangers.

Pionnière en Europe, la France a adopté en juillet 2019 une stratégie spatiale de défense, afin de tenir compte des réalités de l’environnement spatial et des menaces croissantes qui pèsent sur les moyens spatiaux, désormais vitaux à la fois pour leurs applications civiles et militaires. À travers le centre d’excellence espace de Toulouse, la France s’engage pour le renforcement des compétences spatiales en Europe.